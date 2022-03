Ucraina: Coridoare umanitare pentru evacuarea cetăţenilor /VIDEO/

Portul strategic Mariupol, din estul Ucrainei, este supus unei „blocade” din partea armatei ruse. NATO a anunţat că instituirea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei nu este o opţiune luată în considerare de alianţă. Podul feroviar care leagă regiunea transnistreană de Ucraina a fost aruncat în aer „pentru a preveni o invazie”.



Sâmbătă dimineaţă, Ministerul rus al Apărării anunţă deschiderea a două coridoare umanitare pentru evacuarea civililor, în oraşele Mariupol şi Volnovaha, potrivit BBC. „Astăzi, 5 martie, se anunţă o încetare a focului începând cu 10:00, ora Moscovei, şi deschiderea de coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din Mariupol şi Volovaha”, a anunţat Ministerul Apărării rus, potrivit agenţiilor de presă ruse. Traseul Mariupol- Nikolskoye- Rozovka- Pologi- Orehov- Zaporojie a fost ales drept coridor „verde” umanitar.



O explozie uriaşă ce a avut loc noaptea trecută a fost filmată în oraşul Cernihov. Populaţia este sfătuită să stea la adăpost. Potrivit ultimului bilanţ al autorităţilor, numărul celor morţi din rândul civililor urbei, aflătă sub asediu, a ajuns la 47. Şi în oraşul Sumî au loc lupte de stradă, potrivit relatărilor publicaţiei Kyiv Independent. Între timp, locuitorii din Herson, oraş ocupat de invadatori în data de 3 martie, au ieşit la un protest antirusesc.



O echipă de jurnalişti ai postului britanic Sky News a ajus sub o ploaie de gloanţe în timp ce încerca să ajungă să filmeze în oraşul Bucha, aflată nu departe de Kiev. În maşina atacată se aflau cinci jurnalişti doi dintre care au fost împuşcaţi în vestele antiglonţ astfel că au scăpat cu viaţă. Mai târziu jurnaliştii au aflat de la ucraineni că au fost atacaţi de cercetaşi ruşi aflaţi în recunoaştere. Echipa Sky News a fost evacuată ulterior în Marea Britanie.



Portul strategic Mariupol din estul Ucrainei este înconjurat de armata rusă fiind supus atacurilor nemiloasă. În cele din urmă, forţele militare ruse au anunţat pentru sâmbătă o încetare parţială a focului, pentru a face posibilă deschiderea de coridoare pentru evacuarea populaţiei civile din oraşele Mariupol şi Volnovaha din estul Ucrainei.



Mai mulţi oficiali ruşi au susţinut că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski ar fi fugit în Polonia, lucru dezminţit din nou de liderul de la Kiev într-o adresare video. „La fiecare două zile, apare un raport care susţine că am fugit din Ucraina, din Kiev, din birou. Vedeţi, sunt aici, la faţa locului. Andriy Borysovych este aici. Nimeni nu a fugit. Muncim. Ne place să alergăm, dar acum nu avem timp pentru diferite antrenamente cardio. Slavă Ucrainei!”, a declarant preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.



Potrivit celor mai recente cifre ale Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei ruseşti. Ţările vecine, Moldova, Slovacia şi România, au fost următoarele ţări cu cel mai mare număr de refugiaţi.



În 24 februarie, forţele ruse armate au invadat Ucraina sub pretextul desfăşurării unei operaţiuni militare speciale pentru a proteja oamenii din Doneţk şi Lugansk. Până acum, potrivit bilanţului prezentat de autorităţile ucrainene, peste o mie de civil au fost ucişi de către armata inamică. Acţiunile ostile au stârnit condamnări în masă din partea comunităţii internaţionale, liderii occidentali aprobând sancţiuni dure împotriva statului agresor.