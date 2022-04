Al treilea val al pandemiei loveşte Europa

Italia înregistrează o nouă creştere a numărului de infectări cu COVID-19, iar spitalele se aglomerează în ritm alarmant. Astfel că în gara centrală din Roma se află un spital pe şine. Trenul cu opt vagoane şi 21 de paturi ATI a fost conceput pentru a transfera pacienţii între oraşe, de la un spital aglomerat la unul cu locuri disponibile.



Noul premier a promis că în zilele următoare guvernul său va „intensifica semnificativ″ campania de vaccinare. În timpul apropiat, Italia ar putea să producă vaccinul Sputnik V, dacă serul primeşte aprobarea Agenţiei Europene a Medicamentului. Dozele vor fi rezervate exclusiv pieţei italiene.



Sputnik V are o rată de eficacitate raportată de 92% pentru prevenirea infecţiilor cu COVID-19. Începând de luni, Ungaria este din nou în carantină totala. Şcolile, grădiniţele şi magazinele neesenţiale vor rămâne închise cel puţin o lună. Până acum, în Ungaria, peste un milion de oameni au primit cel puţin prima doză dintr-unul din cele cinci vaccinuri folosite, inclusiv cel rusesc şi cel chinezesc.



Şi Estonia intră în carantină timp de o lună pentru a contracara propagarea rapidă a variantei britanice a COVID-19. Şcolile trec la învăţământul la distanţă, iar restaurantele, cafenelele şi comercianţii cu amănuntul se vor închide, cu excepţia magazinelor esenţiale.



Belgia a decis să prelungească până la mijlocul lunii aprilie interdicţia de călătorii neesenţiale, lucru ce a nemulţumit Comisia Europeană. În Marea Britanie, elevii au revenit în bănci după aproape două luni de învăţământ online.



„Sunt fericită că am revenit la şcoală, dar în acelaşi timp puţin nervoasă”; „Era deja timpul să revină la ore, copilului mei îi era greu să înveţe acasă”, spun intervievaţii.



Şi în Grecia unele măsuri încep să fie relaxate, iar în luna mai, Atena speră că va primi şi turişti. Şi insula Kastellorizo aşteaptă cu nerăbdare oaspeţi, mai ales că aici nu este înregistrat niciun caz de Coronavirus, doar o singură persoană a fost infectată, iar toţi locuitorii insulei greceşti au fost deja vaccinaţi.



„Am fost vaccinată şi am primit şi a doua doză. Înainte de pandemie, aveam mulţi turişti. Sperăm că vor reveni”; „Nu mai vin turişti, suntem singuri. Nu am cui să vând peştele. Sper că la vara vom avea vizitatori”.



În prezent, oricine ajunge pe insulă trebuie să facă un test rapid. Peste ocean se atestă o uşoară scădere a numărului de infectări şi decese asociate Coronavirusului, iar Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor a dat undă verde ca americanii vaccinaţi împotriva COVID-19 să se poată reuni în grupuri mici fără să poarte măşti.