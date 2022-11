Alunecări de teren în Italia: Cel puţin opt persoane au murit, iar peste o sută sunt date dispărute

Scafandrii inspectau portul Casamicciola, căutând persoane dispărute. Mai multe maşini luate în larg de torenţi de noroi puteau fi văzute pe plajă.

„Nu avem noutăţi despre persoanele dispărute. Echipa noastră a lucrat toată noaptea şi încă lucrează”.

Oamenii care au mai rămas pe insulă speră să fie totul bine şi să revină la viaţa pe care o aveau înainte de acest dezastru.

„Am fost inundaţi. Era întuneric. Ca prin minune am reuşit să fugim din calea urgiei. Am doi copii, iar acum nu mai am de lucru”; „Asta-i revolta naturii. În ultimele două secole asemenea cataclisme s-au întâmplat destul de frecvent. Insula este un cazan cu apă care fierbe. De aceea, avem cutremure şi astfel de lucruri. Aceasta era industria noastră: băile termale. Din păcate”.

Şi în anul 2009, la Casamicciola, pe insula Ischia, o uriaşă masă de apă şi noroi s-a revărsat de pe un versant spre ţărm, măturând totul în cale. Casamicciola Terme, este o staţiune cu aproximativ 8.000 de locuitori. După alunecarea masivă de teren cel puţin o sută de oameni au rămas izolaţi, fără apă şi curent electric.