Amnesty International a documentat într-un raport crimele de război comise de trupele ruse

La mai bine de o lună de la retragerea trupelor ruse din vecinătatea Kievului, cadavre de civili sunt găsite practic în fiecare zi. Echipele criminalistice le examinează unul câte unul pentru a colecta dovezi despre crimele de război. Victimele sunt exhumate, identificate şi sunt documentate împrejurările în care au decedat.

„O fată a fugit în stradă. Soldaţii ruşi au început să tragă în ea. Un bărbat i-a întrebat de ce trag, că este doar un copil. L-au împuşcat fără milă, după care i-au ciuruit cu gloanţe pe alţi doi tineri care se apropiau”, afirmă Halena Korolenko, locuitoare Bordyanka.

„Am strigat-o Nastia! Nastia! Ea nu mai mişca. Am luat-o de mână, dar ea a căzut peste mine. Am simţit cum sângele îi curgea peste braţ. A răsuflat pentru ultima dată şi eu am strigat: au ucis-o pe Nastia! Pe urmă fratele m-a luat şi m-a dus în adăpost”.

Anchetatorii verifică orice informaţie sau pistă posibilă care ar putea indica spre făptaşi. Până în prezent, au fost găsite peste 1.200 de cadavre ale civililor ucişi.

Secretarul general al Amnesty International, Agnès Callamard, a întreprins joi o vizită în Ucraina. Împreună cu echipa sa, Callamard a vizitat Bucha şi Borodyanka, unde au discutat cu supravieţuitorii ocupaţiei ruse.

„Suntem aici pentru a comunica despre solidaritatea noastră cu poporul ucrainean, pentru a denunţa încălcările care au avut loc în timpul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Am venit, de asemenea, şi pentru a ne întâlni cu oficiali ucraineni, pentru a identifica următorii paşi de făcut în vederea înfăptuirii justiţiei şi cel mai important, suntem aici pentru că ne pasă”, a menţionat Agnes Camallard, secretar general Amnesty International.

În cadrul întâlnirii cu ministrul Justiţiei al Ucrainei, Denys Maliuska, Callamard a discutat despre cooperarea Ministerului Justiţiei cu echipa de investigaţii a Curţii Penale Internaţionale, mecanismele justiţiei internaţionale şi naţionale, precum şi posibilitatea perceperii despăgubirilor din partea Rusiei pentru pierderile cauzate ţării şi poporului ucrainean în urma invaziei.