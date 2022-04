Atac armat într-o staţie de metrou din New York. Cel puţin 13 persoane au fost rănite

Departamentul de pompieri din New York spune că a răspuns la un apel de urgenţă care semnala fum la o staţie de metrou şi a găsit mai multe victime împuşcate. Numărul incidentelor cu arme de foc înregistrate la New York în primul trimestru al acestui an a crescut de la 260 la 296 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui bilanţ NYPD publicat săptămâna trecută.



Departamentul de Poliţie din New York a anunţat că deocamdată nu există dispozitive explozive active în staţia de metrou din Brooklyn, unde mai multe persoane au fost împuşcate.

Martorii sunt încurajaţi să sune autorităţile dacă au informaţii, iar departamentul de poliţie le-a cerut oamenilor să rămână departe de zona din jurul staţiei de metrou.



Preşedintele Joe Biden a fost informat despre evenimentele din metroul din New York, a scris pe Twitter purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. Potrivit acesteia, reprezentanţii Casei Albe sunt în legătură cu primarul oraşului, Eric Adams, şi cu şeful Poliţiei.