Atac cu rachete de croazieră în regiunea Odesa (VIDEO)

Oraşul Odesa a fost atacat în această dimineaţă cu rachete de croazieră. Cel puţin două persoane au fost rănite în urma atacului. Militarii ruşi continuă să lovească şi regiunea Harkov, iar în Sloviansk, forţele Kremlinului se regrupează şi pregătesc un nou asalt. În acelaşi timp, lupte crâncene se duc în Severodoneţk. Potrivit ONU, de la începutul războiului, 14 milioane de ucraineni au fost nevoiţi să-şi părăsească casele, majoritatea femei şi copii, relatează Moldova 1.



Forţele ruseşti au lansat sâmbătă dimineaţă un atac cu rachete asupra unui complex agricol din regiunea Odesa, scrie BBC. Potrivit purtătorului de cuvânt al administraţiei militare a regiunii, Serghei Bratciuk, sunt şi persoane rănite. Bătălia continuă pe străzile din Severodoneţk. Totuşi, Ucraina afirmă că a recucerit o parte a oraşului industrial Severodoneţk, a spus guvernatorul regiunii Lugansk, Serghei Haidai. Civilii răniţi din zona Kramatorsk sunt evacuaţi de Organizaţia „Medici fără frontiere”, care în două luni a evacuat peste 600 de persoane.



VOX: „Sunt rănită, casa mea a fost bombardată, am suferit şi eu”. „Locuim lângă Liman. Ruşii ocupă acest oraş chiar lângă noi. Bombardează tot timpul”. „Ajutându-i pe cei mai slabi, dovedim că suntem încă fiinţe umane în ciuda tuturor acestor lucruri”. „Ajutăm spitalele de lângă linia frontului, prin evacuarea acestor pacienţi eliberăm spaţiu pentru cei răniţi”.



Iurie Mişastîi, chirurg şef în cadrul spitalului: „Avem foarte multe probleme de infrastructură. Nu avem apă, curent, gaz. Este imposibil să menţinem o anumită igienă”.



Liderul de la Kiev, s-a adresat la conferinţa anuală a primarilor din Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelesnki a îndemnat SUA să ajute la reconstrucţia Ucrainei.



Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: „În total, 3620 de localităţi din Ucraina au intrat sub ocupaţie rusă. Fiecare dintre ele are distrugere şi nu se mai poate de locuit în unele din ele. Aceasta este realitatea pe care a adus-o Rusia. Când în oraşe nu există nicio legătură, nici electricitate, nici apă. Dar cred că oamenii vor putea din nou să trăiască în pace şi în siguranţă în oraşele ucrainene. Şi pentru ca acest lucru să se întâmple mai repede, am planificat un proiect ambiţios de reconstrucţie a Ucrainei după acest război.



Serviciile de informaţii ucrainene se află în contact cu luptătorii capturaţi de la oţelăria Azovstal din Mariupol, iar Kievul negociază eliberarea lor, declară ministrul de interne ucrainean Denis Monastirski, citat de Reuters. Soarta sutelor de luptători care au ajuns pe mâinile ruşilor este neclară de la mijlocul lunii mai, după ce au fost evacuaţi şi li s-a ordonat să se predea. Totodată, consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak, anticipează că războiul cu Rusia ar mai putea dura între două şi şase luni.