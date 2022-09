Sursa imaginii: Profimedia Postat de: Carolina Străjescu

Atlantic Council: Armata Ucrainei are nevoie de reorganizare pentru a învinge Rusia

Construirea unei noi structuri militare în mijlocul unui război este dificilă, totuşi, Kievul poate duce la bun sfârşit această sarcină înainte de sfârşitul anului, scrie Richard Hooker, fost asistent special al preşedintelui SUA şi director al Consiliului Naţional de Securitate al SUA pentru Europa şi Rusia, pentru Atlantic Council.

Ucraina a intrat în război cu 38 de brigăzi de infanterie şi tancuri, precum şi 9 brigăzi de artilerie, organizate după modelul rusesc. Fiecare dintre brigăzi este formată din aproximativ 4 mii de soldaţi sub comanda unui colonel. Spre deosebire de armatele occidentale, Ucraina nu foloseşte structurile divizionare şi de corp de nivel superior comune în NATO, bazându-se în schimb pe comenzi „regionale”. Din această cauză, Kievul nu are personal de luptă capabil să integreze forţe aeriene şi de lungă rază, logistică, informaţii şi comandă de cel mai înalt nivel, susţine Richard Hooker, fost asistent special al preşedintelui SUA şi director al Consiliului Naţional de Securitate al SUA pentru Europa şi Rusia în Atlantic Council.



El observă că structura actuală a forţelor ucrainene suferă de probleme de acoperire a controlului şi împiedică Ucraina să desfăşoare operaţiuni la scară largă. În opinia lui Hooker, o abordare mai bună ar fi transformarea comenzilor regionale în adevărate cartiere generale de corp de armată, comandate de generali-locotenenţi de trei stele cu subalterni pe câmpul de luptă şi înfiinţarea unui cartier general de divizie sub comanda unui general-maior de două stele ca intermediar în eşalonul de comandă. Ambele structuri noi trebuie să includă structura de sprijin (artilerie, apărare aeriană, aviaţie, forţe inginereşti, servicii logistice, formaţiuni medicale şi unităţi de informaţii) care joacă un rol critic în obţinerea succesului în războiul modern.



În acest fel, pot apărea patru corpuri regionale, care să unească 2-3 divizii (inclusiv forţe teritoriale de apărare) ţinând cont de teren şi ameninţări. Ucraina are nevoie, de asemenea, de un al cincilea corp de rezervă de cel puţin trei divizii de tancuri şi mecanizate pentru a trece la ofensivă şi la contraatac. Ar deveni un „pumn blindat” condus de cei mai experimentaţi şi de succes comandanţi care au condus operaţiuni decisive pentru a împinge armata rusă din teritoriul ucrainean. Pentru a coordona aceste corpuri de armată, Ucraina trebuie să creeze un cartier general al armatei condus de comandantul Forţelor Terestre ucrainene.