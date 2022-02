Australia îşi redeschide graniţele, după aproape doi ani de pandemie/VIDEO/

În prezent, în Australia poate intra orice călător, fără să stea în carantină. Condiţia este ca persoană să poată demonstra că a fost vaccinată cu două doze şi că are un test negativ la COVID. După deschiderea hotarelor, multe familii au putut, în sfârşit, să-şi vadă apropiaţii.

„Situaţia mea este următoarea: locuiesc în Canada şi părinţii mei sunt aici, în Australia. Nu am putut să-i vizitez de la începutul pandemiei”, spune Peter Baylis, turist.

S-a reunit după o lungă despărţire şi un cuplu.

„De foarte multe ori am încercat să ne vedem. În sfârşit, graniţele s-au deschis, exact la timp, cu trei zile înainte de nunta noastră. Cum am văzut informaţia, am rezervat biletele. Sunt foarte fericit”, spune unul dintre parteneri.

Excepţia de la această regulă o face Australia de Vest care va rămâne închisă până în data de 3 martie. La intrare, va trebui prezentată dovada administrării a trei doze de vaccin.

În Israel, situaţia epidemiologică s-a îmbunătăţit semnificativ, spun autorităţile din sănătate. Din 1 martie, turiştii vor putea intra în ţară vaccinaţi sau nevaccinaţi. Ei, însă, trebuie să facă două teste PCR, înainte de plecare şi după aterizare în Israel.

Între timp, Ministerul Sănătăţii din Italia a recomandat ca persoanele cu un sistem imunitar compromis să primească un al patrulea vaccin împotriva COVID-19, dacă au trecut cel puţin 120 de zile de la rapelul anterior. De la începutul pandemiei, Italia a înregistrat aproximativ 153 de mii de decese provocate de virusul pandemic. Ţara a raportat până în prezent 12,4 milioane de cazuri de îmbolnăvire.