Autorităţile ucrainene anchetează posibile crime de război ale militarilor ruşi în teritoriile eliberate (VIDEO)

În nord-estul Ucrainei, contraofensiva apărătorilor a făcut posibilă recuperarea unui vast teritoriu şi gonirea trupelor ruse. Dar în zonele proaspăt eliberate, uşurarea şi tristeţea se împletesc pe măsură ce apar relatări despre torturi şi crime din timpul îndelungatelor luni de ocupaţie rusă. Bărbatul din imagine a fost ţinut închis de invadatori, în condiţii inumane, mai bine de 40 de zile.

„M-au băgat în celulă şi m-au forţat să ţin două fire ataşate la un generator electric acţionat manual. Cu cât îl învârţi mai repede, cu atât tensiunea este mai mare. Mi-au zis că dacă le scap din mâini mă omoară. Îl tot învârteau şi puneau întrebări despre actualii şi chiar foştii militari ucraineni din localitate. Nu credeau că le spun adevărul şi au continuat aşa două zile”,

Balaklia a fost eliberată pe 8 septembrie după ce a fost ocupată timp de mai bine de şase luni. Epicentrul brutalităţii a fost secţia de poliţie a oraşului, pe care forţele ruse au folosit-o drept sediu şi de unde se auzeau constant strigătele celor torturaţi.

„Fiica mea era foarte speriată. Nici noaptea nu dormea liniştit, tresărea şi se trezea întruna. Deşi am avut grijă de ea şi am protejat-o cât am putut”.

O cruce din lemn marchează mormântul improvizat al unui taximetrist numit Petro Şepel. Pasagerul său, a cărui identitate este încă necunoscută, zace lângă el. Autorităţile care au exhumat cadavrele victimelor spun că bărbaţii au fost împuşcaţi de ruşi. Petro a fost singurul fiu al Valentinei.

„Vreau să-l întreb pe Putin de ce mi-a ucis fiul. Pentru ce? Cine l-a rugat să vină aici cu asemenea arme teribile. El nu ne ucide doar copiii, el ne ucide şi pe noi, mamele. Mă adresez tuturor mamelor lumii, răzvrătiţi-vă împotriva acestui asasin”.

La această etapă, nu au fost constatate dovezi de atrocităţi de amploarea celor din Bucea. Potrivit procuraturii de la Kiev, de la începutul invaziei şi până în prezent au fost documentate peste 46 de mii de crime de război comise în contextul agresiunii ruse. Acestea au dus la moartea a 7.000 de civili, între care 382 de copii.