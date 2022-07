Sursa imaginii: simbol Postat de: Eliza Mihalache

Căldură extremă în Europa: O mie de oameni au murit în Portugalia din cauza caniculei (VIDEO)

O mie de oameni au murit în Portugalia din cauza caniculei. Căldura extremă a favorizat incendiile de vegetaţie în Spania şi Franţa. După ce temperaturile în marea Britanie au depăşit recorduri istorice şi au ajuns la 40 grade C, experţii în schimbări climatice avertizează că astfel de episoade se pot repeta la fiecare trei ani dacă emisiile nu sunt reduse, informează Moldova 1.



Este „un semnal de alarmă” pentru urgenţa climatică, avertizează ei. Valul de caniculă a provocat fenomene cum rar se văd în Marea Britanie. Un incendiu a izbucnit într-o pădure din sudul Londrei şi ameninţă traficul şi locuinţele din zonă. Mai multe case au fost cuprinse de flăcări.



„Uneori este foarte frumos, mai bine decât ploaia din Anglia, dar este prea cald. Şi când te plimbi prin oraş e sufocant, trebuie să intri undeva, ca să te răcoreşti puţin”.



„Familia mea este aici pentru câteva zile. Din cauza caniculei nu poţi să le arăţi prea mult, tarabele cu mâncare sunt închise. Păcat că nu poţi vizita lucrurile frumoase pe care le găseşti cu adevărat în acest oraş”.



În zona din jurul Dunei lui Pilat, un obiectiv turistic de pe coasta atlantică a Franţei, vizitat anual de 2 milioane de oameni, cerul albastru a fost acoperit de un nor negru şi gros. Şi incendiile de vegetaţie fac prăpăd.



În Paris, oamenii suportă cu greu temperaturile ridicate. E anormal de cald, afirmă oamenii.



„Ieri au fost 12 litri, am numărat, am umplut sticla de 12 ori. Azi, vedem, am luat cu mine două sticle, sunt deja doi litri”.



„Mă simt minunat datorită pulverizatorului de apă, pentru că sunt aproape 41 de grade şi e ultima noastră zi la Paris. Ne întoarcem în Germania mâine”.



„În mod normal, am fi mers la plimbare să vedem Parisul, dar azi cu siguranţă e prea cald. Am luat salată şi ceva de băut, cafea, şi am venit aici, să stăm mai mult timp la umbră. Vom merge să vedem unele locuri frumoase mai târziu, când va fi mai bine, mai puţin cald”.



Situaţia nu e mai simplă nici în Spania, flăcările au mistuit sute de hectare, iar pompieri fac cu greu faţă situaţiei.



„Lupta cu flăcările a fost foarte grea din cauza vântului violent, îşi schimba direcţia în continuu, şi din cauza căldurii. Temperaturile au fost groaznice, aşa că focul se extindea cu o vitează enormă”.



Probleme sunt şi în Belgia, unde mai multe regiuni se află sub cod roşu de caniculă. Situaţie similară şi în Germania, unde termometrele au arătat în Frankfurt 38 de grade Celsius. În Grecia, pe de altă parte, focul ameninţă zonele de la periferia Atenei. Se apropie rapid de casele din nordul capitalei, aşa că autorităţile i-au sfătuit pe oamenii de acolo să plece.



„Forţe avem. Ei încearcă din aer, dar vântul e foarte puternic, după cum vedeţi, se tot rotesc după direcţia vântului”.



Agenţia pentru situaţii de urgenţă a Uniunii Europene a avertizat că această vară va fi deosebit de dificilă, din cauza incendiilor de vegetaţie. Uniunea vrea să cumpere propriile avioane de stins incendii, ca să poată ajuta statele membre.



Meteorologii se aşteaptă ca temperatura să scadă miercuri cu până la 10 grade C în unele unde sunt anunţate averse puternice şi furtuni, inundaţii. Este posibil ca transportul în comun să fie perturbat iar furnizarea de curent electric să fie întreruptă în unele zone.