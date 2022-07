Sursa imaginii: brytfmonline.com Postat de: Eliza Mihalache

Caniculă în Europa: Mai multe state se confruntă cu incendii puternice şi secetă

Milioane de oameni din toată Europa sunt afectaţi de canicula extremă, în timp ce incendiile puternice de vegetaţie au obligat mii de oameni să-şi părăsească locuinţele. După ce temperaturile au doborât, marţi, recordurile istorice în Marea Britanie, căldura extremă se deplasează spre est pe continent. Temperaturi de 38 de grade Celsius sunt prognozate în Germania, Ungaria şi Italia şi în zilele următoare, informează Moldova 1.

La periferia capitalei Greciei, Atena, pompierii luptă cu incendiile de amploare, alimentate de vânt. Cel puţin 600 de persoane au fost evacuate, inclusiv dintr-un spital de copii, au anunţat autorităţile.



„Poliţia şi alte autorităţi ne-au spus să plecăm, dar este foarte greu pentru cineva să-şi abandoneze locuinţa. Conştientizăm pericolul, dar este foarte dificil să-şi părăseşti casa”.



„Da, am fost aici. Am văzut cum ardea vegetaţia de peste drum. Am aşteptat să vedem în ce direcţie se va îndrepta. Am fost acasă până la 3 dimineaţa. Când am văzut că a început să coboare spre Drafi, am fost forţaţi să plecăm”.



Incendiile afectează şi mai multe zone ale Italiei. Incendiile din Toscana au provocat explozia unor rezervoare de gaz, ducând la evacuarea a mai multor persoane. În Franţa, avioanele au continuat să arunce apă peste vegetaţia în flăcări. Incendiile fac ravagii în această ţară de o săptămână, deşi au avansat „foarte puţin" marţi seara în regiunea Gironde, potrivit autorităţilor locale.



Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a mers în zonele afectate de incendii şi a discutat cu pompierii, care de câteva zile luptă în continuu cu flăcările.



„Avem în faţa noastră, unul dintre cele mai mari incendii din istoria ţării. Acesta este probabil al cincilea sau al şaselea ca mărime cu care ne-am confruntat. Până în prezent au fost evacuate 36 de mii de oameni. Tocmai am felicitat munca excepţională care a fost făcută de pompieri”, a menţionat Emmanuel Macron.



În Alsdorf, vestul Germaniei, trei localnici şi doi pompieri au fost răniţi într-un incendiu, iar mare parte din ţară este în alertă, pe măsură ce temperaturile cresc. În Marea Britanie, temperaturile au mai scăzut, după maximele istorice de 40,3 grade Celsius înregistrate marţi. Dar unele zone rezidenţiale din jurul Londrei au fost transformate în ruine din cauza incendiilor. Responsabilii din sănătate au venit şi cu un mesaj către oameni.



„Oamenii ar trebui să ţină cont de recomandările făcute de specialişti. Este importantă hidratarea, evitarea expunerii la soare, să se adăpostească cât mai mult la umbră. Avem un mesaj special pentru adolescenţi, copii, care sunt cei mai tentaţi să meargă la înot - există pericole semnificative pentru sănătate”, a relatat secretatul Ministerul Sănătăţii, Steve Barclaz.



Canicula care s-a abătut timp de zece zile asupra Spaniei a provocat moartea „a peste 500 de persoane", potrivit premierului Pedro Sanchez. Pe parcursul acestui val de caniculă, mercurul termometrelor a sărit de 45 de grade Celsius, ceea ce a dus la declanşarea a numeroase incendii ce au devastat zeci de mii de hectare pe teritoriul ţării.



Ţările din regiune se confruntă nu doar cu efectele imediate ale căldurii extreme, ci şi cu o realitate climatică ce aduce noi riscuri pe continent. Valurile de căldură vor creşte ca frecvenţă, intensitate şi durată din cauza crizei climatice, arată studiile.