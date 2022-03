Sursa imaginii: Profimedia Postat de: trm.md

Ambasadorul chinez la Kiev: China nu va ataca niciodată Ucraina

China nu va ataca niciodată Ucraina, a declarat ambasadorul chinez la Kiev, care a mai menţionat că ţara sa, dimpotrivă, o va ajuta, în special pe plan economic, transmite Radio Moldova. Diplomatul a subliniat în cadrul unei întâlniri cu şeful administraţiei militare a regiunii Lvov, Maksim Koziţki, că ţara sa importă mărfuri din întreaga lume în valoare de peste trei trilioane de dolari şi că este gata să ajute Ucraina să se dezvolte

De asemenea, ambasadorul chinez la Kiev a menţionat că ţara sa va fi mereu o „forţă bună pentru Ucraina atât din punct de vedere economic, cât şi politic” şi va respecta „calea pe care o aleg ucrainenii, deoarece acesta este un drept suveran al fiecărui popor”, mai notează sursa citată.



Amintim că Beijingul, acordând prioritate prieteniei cu Moscova, s-a abţinut să îl îndemne pe preşedintele rus, Vladimir Putin, să-şi retragă trupele din Ucraina. Potrivit publicaţiei The New York Time, care citează responsabili sub protecţia anonimatului, Rusia a cerut Chinei să îi furnizeze echipament militar pentru război şi ajutor economic în efortul de a depăşi sancţiunile internaţionale.



Aceşti responsabili nu au precizat natura exactă a ajutorului solicitat, nici dacă China a răspuns. Ulterior, Rusia a negat acest lucru.