Sursa imaginii: simbol Postat de: Eliza Mihalache

Share Tweet Share

Comisia Europeană propune prelungirea a patru coridoare de transport TEN-T până Republica Moldova şi Ucraina

Comisia Europeană a anunţat joi că şi-a modificat propunerea legislativă din luna decembrie 2021 privind revizuirea Regulamentului pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T), în ideea prelungirii a patru coridoare TEN-T până în Ucraina şi Republica Moldova, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, potrivit digi.24.

Printre modificările avute în vedere de Comisie se numără în special prelungirea Coridorul Marea Nordului - Marea Baltică via Lvov şi Kiev până la Mariupol, prelungirea Coridorului TEN-T Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee până la Odesa via Lvov şi Chişinău precum şi prelungirea coridoarelor Marea Baltică-Marea Adriatică şi Rin-Dunăre până la Lvov.



„Prin prelungirea a patru coridoare TEN-T până pe teritoriul Ucrainei şi Republicii Moldova, incluzând porturile Mariupol şi Odesa, propunerea noastră va ajuta la îmbunătăţirea conectivităţii de transport dintre aceste două ţări şi UE, facilitând schimburile economice şi conexiuni mai bune pentru cetăţeni şi companii. Aceste coridoare vor fi de asemenea o prioritate cheie în refacerea infrastructurii de transport din Ucraina după terminarea războiului”, a declarat comisarul european pentru Transport, Adina Vălean.



De asemenea, propunerea revizuită a Comisiei Europene a scos Rusia şi Belarus de pe harta coridoarelor TEN-T, „în contextul actual, cooperarea cu aceste state nu este considerată a fi adecvată şi nici în interesul Uniunii Europene”, se precizează în comunicatul Executivului comunitar.



În plus, propunerea Comisiei cere ca noile linii care sunt construite în ţările membre UE care au o graniţă terestră cu Ucraina şi Republica Moldova să fie construite pe baza ecartamentului standard european şi invită statele membre să elaboreze planuri de modificare a liniilor de cale ferată existente, acolo unde sunt justificate economic, la ecartamentul standard european.



Propunerea Comisiei privind revizuirea Regulamentului pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T) este discutată în prezent de Parlamentul European şi Consiliul UE.