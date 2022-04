Criză de ulei în supermaketurile din Danemarca din cauza războiului în Ucraina (VIDEO)

Războiul din Ucraina poate fi, în cel mai rău caz, primul semn al unei adevărate crize alimentare cu lipsă de produse şi creşteri de preţuri susţine managerul de Strategie, Sloth Hansen.



„Cât timp războiul continuă, riscul ca producţia ucrainenilor să se piardă în acest an este mai mare, ceea ce înseamnă că am putea avea o lipsă de ulei în această toamnă. De aceea, preţurile sunt deja mai mari şi am impus restricţii”, a relatat Ole Sloth Hansen, manager de strategie.



Danezii au păreri diferite în privinţa restricţiilor impuse la cumpărarea uleiului de floarea soarelui.



„Este bine, trebuie să existe ulei şi mâncare pentru toată lumea”.



„Cred că este doar începutul şi va urma ceva mai dur”.



„Pe aceste rafturi, unde în mod normal ar fi o mulţime de sticle, astăzi toate s-au cumpărat. Nu ducem lipsă de ulei, avem rezerve, doar că există un interes sporit din partea cumpărătorilor. Dar dacă nu vom putea importa mărfuri din Ucraina, atunci trebuie să găsim alte surse, ceea ce deja este în proces”, a menţionat Lars Aarup, şef departament de comunicare şi analiză.



Ucraina este un mare producător şi exportator mondial de cereale şi uleiuri vegetale, însă oficialii şi fermierii se aşteaptă ca în 2022, din cauza războiului recoltele şi exporturile să scadă cu peste 40 la sută.