Sursa imaginii: simbol Postat de: Eliza Mihalache

Share Tweet Share

Criza energetică şi inflaţia afectează ţările UE: Mai multe magazine din Danemarca riscă să se închidă (VIDEO)

Criza energetică şi inflaţia afectează tot mai mult ţările europene. Una dintre cele mai mari reţele de retail din Franţa a declarat că va îngheţa preţurile până pe 30 noiembrie pentru o varietate de produse, de la alimente până la produse medicale şi haine, pentru a-şi ajuta clienţii să facă faţă inflaţiei în creştere, relatează Moldova 1.

În Danemarca unele magazine alimentare riscă să se închidă din cauza facturilor imense la energia electrică, iar autorităţile din Ţările de Jos anunţă despre creşterea păturii sărace a populaţiei, urmare a scumpirii energiei şi alimentelor.



Gigantul retail din Franţa a declarat că va îngheţa preţurile la 100 dintre produsele sale, pentru a ajuta la combaterea inflaţiei în creştere, care doar în ultima lună a atins aproape 7%. Asemenea măsuri de ajutorare a consumatorilor din Franţa au luat şi alte companii, ca urmare a presiunilor din partea guvernul, notează Reuters. Dar nici antreprenorii nu o duc mai bine, mai ales brutăriile şi întreprinderile de alimentaţie publică, care sunt mari consumatori de energie.



„Înainte, utilizam cuptorul pe gaz de cinci ori pe zi, dar acum îl folosesc doar de trei ori, ca pe vremuri. Ne-am reorganizat munca altfel. Acum coacem simultan, pe aceleaşi tave, atât pâinea specială cât şi tradiţionalele baghete”, a relatat brutarul Christophe Maugard.



Multe produse alimentare lipsesc de pe rafturi, precum muştarul, uleiul şi făina, ceea ce a dus la şi mai mari majorări de preţ. Din cauza inflaţiei, bucătarii parizieni îşi revizuiesc meniurile pentru a evita creşterea preţurilor.



„Înainte această reţetă de orez o preparam cu carne de viţel, dar pe măsură ce preţul cărnii de bovine a crescut, a trebuit să reinventăm reţeta şi s-o folosim pe cea de miel”.



Parlamentul francez a anunţat pachete de sprijin de zeci de miliarde de euro pentru populaţie. Se intenţionează introducerea tichetelor de masă sau de ajutoare excepţionale odată cu începerea noului an şcolar, în valoare de 100 de euro, plus 50 de euro pentru fiecare copil aflat la întreţinere.



În Danemarca, preţul lemnelor a crescut enorm din cauţa crizei gazelor. Tot din această cauză, aproape că sau dublat faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut şi costurile pentru energia electrică. Într-un orăşel de pe insula Iutlanda, un magazin alimentar e pe punctul de a se închide, fiind sugrumat de facturi. Proprietarul spune că nu mai are de unde face optimizări.



„Nu mai avem alternative. Mi-am tăiat drastic propriul salariu. Am redus mult din personal, ceea ce nu mă face deloc fericit”.



Localnicii au început colectări de fonduri, în încercarea de a păstra magazinul. În doar o săptămână, au fost strânse peste 15 mii de coroane daneze, echivalentul a 2000 de euro.



Creşterea preţurilor la energie şi la alimente apasă şi asupra gospodăriilor din Ţările de Jos. Biroul de stat de Analiză a Politicii Economice spune că numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie va creşte. Anul trecut, aproape un milion de oameni din ţară trăiau în sărăcie. În prezent numărul acestora a sporit semnificativ, iar până la sfârşitul anului viitor, se aşteaptă să depăşească 1,3 milioane.