Cum arată hotelul de zero stele din Elveţia şi cât costă o „noapte imperfectă"

Un „'hotel de zero stele'' din Elveţia oferă nopţi nedormite pentru turiştii care doresc să cugete la crizele ce afectează lumea. Camera de hotel a artiştilor conceptualişti elveţieni constă, în esenţă, dintr-un pat dublu pe o platformă, cu două noptiere şi veioze. Nu există pereţi, tavan sau uşi care să ofere intimitate sau adăpost.

Oaspeţii sunt invitaţi ca în timp ce încearcă să doarmă să se gândească la subiecte precum schimbările climatice, războiul şi nesfârşita căutare a perfecţiunii şi la daunele pe care acestea le provoacă planetei.



„N-am putut să dorm" şi „camera mea a fost prea zgomotoasă" se numără printre plângerile primite de la clienţi de care hotelierii se tem cel mai mult, însă pentru fraţii Riklin acesta este tocmai scopul celei mai recente instalaţii artistice a lor, un „hotel de zero stele", relatează Reuters.



Cei doi au înfiinţat camera de hotel de zero stele pe marginea unui drum, lângă o benzinărie din satul Saillon, în cantonul Valais, din sudul Elveţiei.



Proiectul, care a fost dezvoltat împreună cu hotelierul Daniel Charbonnier, oferă, de asemenea, trei apartamente de zero stele într-o locaţie idilică, o podgorie situată pe un deal pitoresc.



Aceste camere de hotel, care oferă serviciul unui majordom care oferă băuturi şi micul dejun, vor fi disponibile de la 1 iulie până la 18 septembrie. Preţul unei nopţi de somn imperfecte: 325 de franci elveţieni (337 de dolari americani).