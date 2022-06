Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Din spaţiul aerian al Republicii Belarus au fost lansate rachete spre regiunile Harkov, Cernigov, Dnepropetrovsk (VIDEO)

Rusia îşi continuă atacurile distructive pe teritoriul ucrainean. Noaptea trecută iar a răsunat alarma antiaeriană în aproape întreaga ţară. Din spaţiul aerian al Republicii Belarus au fost lansate rachete ce au vizat regiunile Harkov, Cernigov, Dnepropetrovsk. În jur de 30 de rachete ruseşti au lovit în dimineaţa zilei regiunea Jitomir. Ţintă a atacurilor aeriene a fost şi regiunea Lvov, s-au înregistrat noi victime. În acelaşi timp, lupta pentru Donbas încă nu s-a încheiat. Germania promite să trimită mai multe sisteme moderne de artilerie autopropulsate, relatează Moldova 1.



Rusia a reluat lansările cu sisteme de rachete Iskander de pe teritoriul Belarusului şi a folosit pentru prima dată bombardiere cu rază lungă de acţiune Tu-22m3 din spaţiul aerian al acestei ţări. Ţinta atacurilor a fost infrastructura militară din mai multe regiuni. O parte din rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană. Ruşii au tras cu aproximativ 30 de rachete în preajma oraşului Jitomir. În urma atacului, cel puţin un militar a fost ucis. Guvernatorul Lvovului Maxim Koziţki a raportat, într-o postare video, că rachetele ruseşti au lovit o bază militară din vestul Ucrainei.



„Astăzi, pe la ora patru dimineaţa, a fost efectuată o lovitură cu rachete în regiunea Lvov dinspre Marea Neagră. Ruşii au lansat 6 rachete, 2 dintre care au fost doborâte. Acestea au vizat o bază militară de pe teritoriul districtului Iavoriv. În urma atacului cu rachetă, patru oameni au fost răniţi", a declarat guvernatorul regiunii Lvov, Maxim Koziţki.



După un intens şi îndelungat asediu, oraşul Severodoneţk, distrus în proporţie de 90 la sută, este controlat în totalitate de ruşi. Ostaşii ucraineni au părăsit oraşul şi opun rezistenţă de pe noile poziţii de apărare după ce au primit ordin de retragere. Lupte grele se dau pentru Lisiceansk unde ruşii vor să încercuiască forţele ucrainene.



Între timp, preşedintele Volodimir Zelenski a făcut un apel la compatrioţii săi să fie mândri de obţinerea de către Ucraina a statutului de candidat la aderare la Uniunea Europeană.



„Am opus rezistenţă ruşilor şi vom câştiga. Pentru că atunci când ne respectăm pe noi înşine obţinem respect şi din partea celorlalţi. Nu vă bucuraţi de o palmă aplicată Moscovei, ci fiţi mândri de aplauzele pentru Ucraina. Lăsaţi această nouă realizare să vă inspire. Am meritat. Am obţinut. Vă rog să vă bucuraţi de asta", a declarat Volodimir Zelenski.



Contingentele militare ucrainene aşteaptă cu disperare armament şi muniţie din partea partenerilor pentru a putea riposta ruşilor care, potrivit estimărilor, bombardează poziţiile ucrainene cu până la o mie de obuze în fiecare oră. Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a transmis apărătorilor că livrările sunt deja foarte aproape şi a chemat la calm şi rezistenţă. După anunţarea recentă de către SUA a unui nou pachet de asistenţă militară, iată că şi Guvernul german intenţionează să întărească forţele de artilerie ale Ucrainei trimiţând mai multe obuziere Howitzer, informează DPA, citând surse din cadrul Ministerului Apărării. Berlinul este în discuţii cu Ţările de Jos şi alţi parteneri europeni pentru a ajuta la realizarea acestui plan. Până acum, Ucraina a primit şapte obuziere autopropulsate Howitzer 2000 oferite de Germania, plus încă cinci de la Ţările de Jos.