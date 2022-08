Estonia şi Finlanda au cerut UE să nu mai acorde vize cetăţenilor Rusiei pentru a călători în Europa

Declaraţia a provocat o nouă reacţie nervoasă a Kremlinului care l-a declarat iraţional. Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a comparat pe liderul ucrainean cu Adolf Hitler. Între timp, Franţa le-a interzis ruşilor să mai viziteze castelul Vincennes, o atracţie turistică de la marginea Parisului, transmite Digi24.



Preşedintele ucrainean a declarat într-un interviu pentru Washington Post că închiderea graniţelor pentru turiştii ruşi este cea mai importantă sancţiune care ar putea fi adoptată de Occident, pentru a-l face pe Vladimir Putin să înceteze agresiunea.



Volodimir Zelenski cere închiderea graniţelor pentru ruşi: Indiferent ce fel de ruşi sunt, faceţi în aşa fel încât aceştia să plece în Rusia. Atunci vor înţelege şi vor spune: „Acest război nu are nimic de-a face cu noi. Întreaga populaţie nu poate fi trasă la răspundere, nu-i aşa?” Se poate. Populaţia a ales acest guvern şi nu se luptă cu el, nu se ceartă cu el, nu strigă la el.



Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: Orice încercare de a izola ruşii sau Rusia este un proces care nu are nicio perspectivă. Zelenski însuşi ar trebui să înţeleagă că ţările europene, care încearcă să pedepsească Rusia, deja plătesc pentru asta în mod activ. Ţările plătesc facturile, cetăţenii plătesc facturile. Mai devreme sau mai târziu, aceste ţări vor începe să se întrebe dacă Zelenski face lucrurile corect şi dacă cetăţenii lor ar trebui să plătească facturile pentru mofturile lui.



„Opriţi eliberarea de vize turistice pentru ruşi. Vizitarea Europei este un privilegiu, nu un drept al omului. Zborurile dinspre Rusia sunt oprite, ceea ce înseamnă că, atunci când ţările Schengen eliberează vize, vecinii Rusiei poartă povara (Finlanda, Estonia şi Letonia sunt singurele puncte terestre de acces). Este timpul să punem capăt turismului din Rusia, acum”, a scris pe Twitter premierul estonian Kaja Kallas.



Finlanda, una dintre ţările europene care are graniţă cu Rusia, este de aceeaşi părere.



Sanna Marin, premierul Finlandei: Părerea mea este că trebuie limitate (n.r: vizele). Nu este corect ca, în acelaşi timp în care Rusia duce un război de agresiune, brutal, în Europa, ruşii să se poată mişca liber, să călătorească în Europa, să fie turişti.



Liderii Uniunii Europene vor discuta subiectul vizelor pentru cetăţenii ruşi la următorul summit. Până atunci, Letonia este singurul stat membru care a decis să nu mai acorde deocamdată vize cetăţenilor ruşi.