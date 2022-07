Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

Europa şi Statele Unite ale Americii, afectate grav de incendii (VIDEO)

Incendiile de vegetaţie provocate de valul de caniculă extremă continuă să lovească continentul european şi nordul Africii. Pentru a cincea zi ard pădurile de la graniţa Cehiei cu Germania. Noi incendii au fost semnalate în Franţa şi Portugalia. Peste ocean, pompierii americani abia de fac faţă luptei cu focul ce a cuprins suprafeţe mari de pădure ale zonelor stâncoase din statul California, relatează Moldova 1.



Mai mult de 400 de pompieri au fost antrenaţi în lupta cu incendiul care se răspândeşte de mai multe zile în Parcul Naţional Elveţia Boemă din Republica Cehă. Stihia a devastat peste o mie de hectare de pădure, inclusiv din suprafaţa aflată pe teritoriul statului German. Sunt utilizate avioane de stingere a incendiilor sosite din Slovacia, Polonia şi Italia. S-a decis evacuarea altor peste 450 de persoane din localităţile ameninţate de foc.



Zeci de mii de oameni au fost evacuaţi din sud-vestul Franţei, unde incendiile s-au extins. Autorităţile din Gironda, o regiune turistică populară, au evacuat toate persoanele din campinguri. 900 de hectare de vegetaţie au ars în Ardèche, iar autorităţile suspectează o incendiere premeditată şi au pornit ancheta.



„Au început la un anumit interval de timp. Pentru noi, originea criminală nu este pusă la îndoială”, a declarat comandantul jandarmeriei, Mathieu Morda.



Peste 3.200 de oameni au fost evacuaţi din cauza incendiilor în sudul Spaniei. În Portugalia situaţia pare să fie ţinută sub control, deşi incendiile au distrus 30.000 de hectare de teren în acest an, în principal în nord. Potrivit autorităţilor din Portugalia şi Spania, peste 1.000 de decese ar fi fost cauzate de căldură extremă din ultimele zile.



Autorităţile din Maroc au dispus ca peste 1.300 de persoane să-şi părăsească locuinţăele şi au trimis mai multe echipe de pompieri să stingă incendiile forestiere din nordul ţării. Zona cea mai afectată este provincia Larache. Cel puţin un om a murit, iar peste 33 de hectare de pădure au fost făcute scrum.



„S-a reuşit localizarea surselor de foc şi ţinem acum totul sub control. Pe lângă vegetaţia arsă, s-a înregistrat moartea unui voluntar participant la lichidarea incendiului, iar un altul a fost rănit”, a menţionat Hassan Mazuz, responsabil de protecţia pădurilor.



În Grecia zilnic sunt semnalate noi incendii. Pompierii luptă cu flăcările pe dealurile coastei de nord a insulei Creta. Incendiile de vegetaţie fac ravagii şi în Turcia şi Croaţia.



Situaţia e dificilă şi în statul american California. Au fost cuprinse de flăcări sectoarele de pădure ale comitatului Mariposa. În zonele împădurite şi muntoase pompierii nu reuşesc să facă uz de autospeciale şi sting focul în mare parte manual. Un alt incendiu masiv a distrus peste 7000 de hectare de vegetaţie în statul Oklahoma şi a ajuns la aproximativ 4 kilometri nord de oraşul Mooreland.