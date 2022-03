Experţii sunt în alertă din cauza noilor mutaţii ale COVID-19

Săptămâna trecută, toate regiunile lumii au cunoscut o tendinţă descendentă, cu excepţia Orientului Mijlociu, unde s-au înregistrat cu 16% mai puţine cazuri de infectări şi cu 10% mai puţine decese.



Din păcate, noua tulpină britanică, care este considerată mai contagioasă, a ajuns deja în 94 de ţări, inclusiv în Rusia. Astfel că autorităţile sanitare ruse au realizat un studiu prin care s-a constatat că plasma de la persoanele vaccinate cu Sputnik V şi EpiVacCorona a neutralizat eficient atât varianta britanică, cât şi Coronavirusul în sine. Deocamdată părerile rămân împărţile faţă de eficienţa vaccinurilor produse în Rusia, deşi mai mulţi lideri europe s-au arătat dispuşi pentru colaborare.



„Scepticismul a apărut în Europa odată ce laboratoarele occidentale au realizat că pe piaţă va apărea un vaccin nou cu caracteristici foarte bune pentru consumatori”, a menţionat Alexander Ginsburg, director al institutului Gamaleya.



Rusia deocamdată nu a depus nicio cerere de autorizare la Agenţia Europeană pentru Medicamente. În schimb, compania farmaceutică americană Johnson & Johnson a făcut acest lucru. Dacă va primi undă verde, acesta va fi al patrulea vaccin anti-COVID aprobat în Europa, după Pfizer, AstraZeneca şi Moderna.



În Marea Britanie, campania de vaccinare a redus deja numărul spitalizărilor şi al deceselor. Peste 15 milioane de persoane au primit deja prima doză, din vaccinul Pfizer, iar acum cerecetătorii britanici au început un studiu pe copiii al vaccinului AstraZeneca. La cercetare participă 300 de copii cu vârsta curpinsă între şase şi 18 ani.



„A fost totul bine, chiar mai bine decât aş fi crezut. Când am aflat de acest studiu, mi-am zis, dacă pot să ajut de ce nu”;



„Când am văzut apelul autorităţilor, i-am explicat fiicei mele mai multe despre vaccin şi ea s-a oferit să fie voluntară”, au spus voluntarii.



La nivel european se discută despre aşa-zisele certificate de vaccinare care ar putea fi utile în scop turistic. Şapte ţări au anunţat deja că îşi deschid graniţele pentru persoanele care au primit ambele doze de vaccin anti-COVID. Este vorba de România, Cipru, Estonia, Georgia, Islanda, Polonia şi Seychelles. Comisia Europeană a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene să evite închiderile de frontiere şi interdicţiile generale de călătorie. De duminică, Germania aplică filtre la graniţele cu Cehia şi cu regiunea austriacă Tirol, provocând mari blocaje.



„Stau în rând mai bine de o oră şi jumătate. Totul se întâmplă din cauza acestor măsuri”;



„Am şi test negativ la COVID şi scrisoare de confirmare de la angajator, şi mi-au spus că nu am nicio şansă, doar camioanele vor trece”, spun oamenii.



Măsura a determinat Austria să introducă, la rândul său, controale la frontiera cu Italia. În Belgia, toate călătoriile neesenţiale spre ţară şi în străinătate sunt interzise de la sfârşitul lunii ianuarie. Şi alte state din UE şi spaţiul Schengen au reintrodus controale la frontiere ca răspuns la pandemie.