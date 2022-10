Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Forţele ucrainene avansează spre Herson. Armata rusă a bombardat 11 localităţi din Doneţk

Lupte intense se desfăşoară în sudul Ucrainei, în condiţiile în care armata ucraineană avansează spre oraşul ocupat Herson. Corespondenţii ruşi transmit totodată că ucrainenii au bombardat oraşul Severodoneţk, din provincia Luhansk, în estul ţării. Armata Ucrainei a eliberat deja 1.620 de localităţi de sub ocupaţia trupelor ruse, transmite UNIAN, citată de Rador.

„Datorită vouă, 1.620 de localităţi au fost deja eliberate de invadatorii ruşi", a precizat instituţia, într-un mesaj adresat militarilor ucraineni de Ziua Apărătorilor şi Apărătoarelor Ucrainei, marcată pe 14 octombrie.



Potrivit Biroului Preşedintelui de la Kiev, printre localităţile eliberate se numără inclusiv 75 din regiunea Herson.



În acelaşi timp, trupele ruse au bombardat 11 aşezări din regiunea est-ucraineană Doneţk, în ultimele 24 de ore, lansând 21 de atacuri - a raportat, sâmbătă, departamentul de comunicare al poliţiei din regiune.



Potrivit instituţiei, atacurile ruşilor au vizat oraşele Avdiivka, Krasnohorivka, Bahmut şi Toreţk, precum şi satele Oceretine, Drujba, Karlivka, Lastocikine, Maksimilianivka, Soloviove şi Hromove.



Armata rusă a folosit lansatoare de rachete Grad şi artilerie. 30 de obiective civile au fost distruse şi avariate, 26 dintre acestea fiind case particulare. Sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 7:30, trupele ruse au atacat Konstantinivka, distrugând clădirile unei întreprinderi şi clădirea unui fost dispensar. În plus, au fost înregistrate atacuri cu rachete asupra oraşului Krasnohorivka şi a satului Maksimilianivka.



Obuzele ruseşti au lovit casele localnicilor, astfel că au fost raportaţi răniţi. Invadatorii au tras tiruri de artileria şi la Bahmut, unde au fost avariate 17 case particulare. De asemenea, au fost înregistrate decese şi persoane rănite în rândul populaţiei civile. Poliţia şi Serviciul de Securitate al Ucrainei au deschis deja o anchetă penală pentru încălcarea legilor războiului.



Ukrinform aminteşte că pe 14 octombrie, ruşii au ucis doi locuitori ai regiunii Doneţk, în oraşul Bahmut şi au rănit alţi şase. În plus, în oraşul Liman, eliberat de sub ocupaţia trupelor ruse, au fost găsite cadavrele a încă şase civili ucişi de ruşi.



Autorităţile ucrainene au mai transmis că din regiunea Doneţk au fost evacuate încă 294 de persoane. De la începutul evacuării obligatorii, au fost evacuate peste 23.800 de persoane, dintre care 3.776 de copii şi 1.290 de persoane cu dizabilităţi.