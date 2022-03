Franţa, prima ţară care recomandă o singură doză de vaccin pentru persoanele care au avut COVID-19

Persoanele vindecate de COVID-19 „au dezvoltat deja o memorie imunitară în timpul infecţiei. Doza unică de vaccin va juca astfel un rol de rapel", a explicat Înalta Autoritate pentru Sănătate din Franţa (HAS) în recomandarea sa, care trebuie să primească aprobarea guvernului.



Autoritatea recomandă, de asemenea, să se aştepte „mai mult de trei luni" după boală, „de preferinţă şase luni", înainte de a se administra această doză unică de vaccin.



„Până în prezent, nicio ţară nu s-a poziţionat în mod clar asupra unei vaccinări cu o singură doză pentru persoanele care au contractat COVID-19 înainte de vaccinare", a subliniat HAS.



În ultimele zile, această soluţie a fost menţionată în mai multe studii realizate în Statele Unite şi Italia şi care nu au fost încă evaluate de alţi oameni de ştiinţă.



În plus faţă de beneficiile pentru sănătate, cercetătorii care au realizat aceste studii au subliniat că administrarea unei singure doze de vaccin persoanelor care au fost deja infectate cu COVID ar putea permite economisirea de doze în situaţia în care există probleme de aprovizionare.



Guvernul francez urmează, în general, recomandările Înaltei Autorităţi pentru Sănătate. Cu toate acestea, la sfârşitul lunii ianuarie, guvernul a estimat că perioada dintre cele două doze de vaccin Pfizer nu poate fi mărită, contrar recomandării emise cu câteva zile înainte de HAS.