Furtună puternică în sudul SUA: Sunt victime /VIDEO/

Furtuna care s-a abătut asupra SUA a distrus mai multe imobile. Vântul puternic a doborât copacii şi stâlpii de electricitate. Astfel, din estul Texasului până în Carolina de Sud, peste 50 de mii de locuinţe şi întreprinderi au rămas fără curent electric.

Fulgerul a lovit o piaţă de vechituri din comunitatea Laceys Spring din nordul Alabamei, provocând un incendiu, scrie presa americană. Serviciile de intervenţie, dar şi localnicii din mai multe regiuni au ieşit să cureţe oraşele după dezastru.

Brittany Deaton din Texas spune că atunci când a început furtuna a fost prinsă într-o autorulotă în spatele casei familiei. După ce vehiculul s-a răsturnat, tatăl ei a fost rănit încercând să o elibereze.

„Tatăl meu a fost rănit. A suferit mai multe traume: coaste rupte, răni la picioare şi în regiunea capului. El a trecut peste ce a fost mai greu, este în viaţă şi sunt foarte fericită că este bine”

„Soacra mea locuieşte chiar acolo şi urma să mergem la acea casă de cărămidă, dar când m-am uitat pe uşa din faţă am văzut copacii doborâţi, aşa că am rămas în locuinţă, ne-am adăpostit într-un dulap”, a relatat Steven Barnes, locuitor SUA.

„Tocmai am început afacerea. Este o lovitură grea. Am fost afectaţi de COVID, însă am reuşit să o punem pe picioare. După această furtună va trebui să o luăm de la capăt”, a menţionat Amy Novacek, locuitoare SUA.

De asemenea, furtuna a zguduit statele americane Mississippi, Alabama, Georgia şi Carolina de Sud. Meteorologii din SUA au emis avertismente de tornadă şi vreme rea timp de două zile.