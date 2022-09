Sursa imaginii: profimedia images Postat de: Eliza Mihalache

Guvernul britanic a suspendat accesul la catafalcul reginei din cauza numărului mare de oameni (VIDEO)

Autorităţile bitanice au dispus suspendarea pentru şase ore a accesului la catafalcul reginei din cauza numărului mare de oameni. Timpul de aşteptare al celor care stau în rând pentru ai aduce un ultim omagiu depăşeşte 10 ore, în timp ce coada măsoară mai mult de şase kilometri, relatează Moldova 1.

Regatul Unit îşi poate lua rămas bun de la cea care a avut cea mai lungă domnie din istoria sa - 70 de ani - până luni, 19 septembrie, când au loc funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.



Oamenii care au venit să vadă regina îşi împărtăşesc emoţiile trăite.



„- Am ieşit din casă astăzi la 3 dimineaţă. - La ora trei din Nothingam. - Da! - Dar niciunul dintre noi nu este obosit. Nici măcar un pic. - Cum a fost să aşteptaţi atât de mult? - Nebunie curată. - Însă este important pentru tine, nu-i aşa? - Sigur! Vrem să-i aducem omagiul Reginei când ajungem acolo".



„Toţi care vin aici sunt prietenoşi, binevoitori, toată lumea s-a comportat foarte bine şi cel mai important e că mi-au mâncat toată dulciurile".



Din cauza numărului mare de oameni, Guvernul britanic nu mai permite accesul la catafalcul reginei şi asta pentru că şirul de doritori ar putea depăşi chiar 16 kilometri, iar aşteptarea ar putea dura şi 30 de ore. Cei care au reuşit să-şi i-a rămas bun de la Elisabeta a II, nu regretă că au stat zeci de ore.



„Foarte emoţionant. Bineînţeles că le poţi vedea la televizor, dar să experimentezi totul în realitate, pe viu, este incredibil, pur şi simplu incredibil. Ceva de preţuit şi de reţinut pentru tot restul vieţii".



„A fost atât de copleşitor. Ea arată frumos. Azi a fost minunat, am întâlnit nişte prieteni extraordinari. Mă întorc duminică. A meritat aşteptarea!".



„Răscolitor! Am fost atât de tristă dar şi fericită în acelaşi timp. Mă bucur că am venit să o văd pe regină."



Între timp noul rege, Charles al III-lea, face un turneu prin regat în calitate de nou suveran, aşa cum prevede protocolul. Monarhul împreună cu regina consoartă - Camilla, au părăsit Highgrove House din Tetbury, Gloucestershire, şi au mers la Cardiff, aceasta fiind prima sa călătorie în capitala Ţării Galilor de la moartea reginei Elisabeta a II-a.