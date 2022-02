În Antalya a nins pentru prima dată după 29 de ani

În această zonă în care, chiar şi în ianuarie, temperatura medie zilnică este de aproape 10 grade C, temperaturile au scăzut acum sub zero grade. Ministerul Afacerilor Externe a emis şi o atenţionare de călătorie.



Cetăţenii care intenţionează să se deplaseze în Turcia, sunt informaţi că există riscul închiderii sau blocării circulaţiei pe principalele şosele care face legătura oraşului Istanbul cu provincia turcă Trakiya şi cu Aeroportul Internaţional Istanbul, din cauza ninsorilor puternice.