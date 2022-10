În pofida războiului, ucrainenii se pregătesc şi pentru o iarnă grea (VIDEO)

Viaţă pe timp de război. Chiar dacă nu este nici o siguranţă pentru ziua de mâine, ucrainenii încearcă să se adapteze la noile condiţii de trai şi să se pregătească pentru iarna grea, care e atât de aproape. Egor Goroshko, specialist IT de meserie, a fondat o organizaţie de voluntari şi o brutărie pentru a-i ajuta pe ucrainenii aflaţi în dificultate, relatează Moldova 1.



Oraşul situat în regiunea Zaporizhzhia, în care sunt aproximativ 1500 de locuitori, a primit alţi zeci de oameni din oraşe ocupate de ruşi. Sătenii se pregătesc de iarnă, depozitează ceva alimente şi încearcă să găsească soluţii în cazul în care gazul şi electricitate vor fi întrerupte. Oraşul nu a fost lovit de bombardamente, dar creşterea atacurilor din ţară îi preocupă pe locuitori.



„E linişte în sat, dar au început bombardamentele în unele regiuni din apropiere şi suntem îngrijoraţi din cauza asta, pentru că rachetele ne zboară deasupra capului. E foarte trist pentru că nu ne-am gândit niciodată că va fi aşa, nu ne aşteptam la o asemenea cruzime”, spune Olga Popova, locuitoare a satului Mykhailo.



După creşterea atacurilor din Zaporojia, din nou, cu bagajele în spate, femeile şi copiii au luat un autobuz pentru a se muta în afara Ucrainei. Tatiana Rekechina şi familia ei au părăsit Dnipropetrovsk, un oraş ocupat de ruşi cu luni în urmă.



„Acolo ruşii sunt acasă, au ocupat oraşul. Este uşor să spargi uşi şi să te muţi în apartamente de parcă nu ar fi văzut civilizaţia în viaţa lor. Lăsaţi-i ruşii să meargă cu Dumnezeu. Nu vrem să-i vedem sau să-i ascultăm, pentru că Rusia este un adevărat stat terorist, nimic altceva”, menţionează Tatiana Rekechina, locuitoare Dnipropetrovsk.



Între timp, un mic sat ucrainean recucerit, la doar câţiva kilometri de graniţa cu Rusia, încearcă să se adapteze la viaţă şi se pregătească pentru iarna care vine. Cu poduri distruse în timpul invaziei şi în mare parte drumuri de pământ, este nevoie de aproximativ cinci ore pentru a ajunge la Vilcha din Harkov. Localnicii se tem că va fi şi mai greu să ajungi în sat în timpul iernii după produse. Din cauza acestor provocări, în Vilcha s-a deschis o nouă brutărie pentru a ajuta locuitorii locali.



„Va fi foarte simbolic - să facem pâinea din făină şi alte produse care au rămas aici după ruşi, dar tot am pus marca noastră acolo. Este ca un simbol al victoriei. Am venit aici, le-am găsit produsele, dar ne vom pune emblemele pe ele”, afirmă Denis Koshelnyuk, voluntar.



Fondatorul brutăriei, Egor Goroshko, este specialist IT, dar de la invazia rusă a fondat o organizaţie de voluntari. Aceştia coc pâine şi găteşte mese pentru locuitorii aflaţi în dificultate.



„O problemă foarte mare a acestei regiuni este izolarea de Harkov. Drumul este foarte greu. Este foarte dificil să conduci 20 de kilometri. Nu orice maşină va trece prin, şi mai ales în sezonul ploios şi iarna. Şi aceasta este o problemă uriaşă în această regiune, regiunea este foarte expusă riscului din punct de vedere umanitar, iar scopul nostru aici este de a creşte rezistenţa comunităţii locale la aceste provocări umanitare”, afirmă Egor Goroshoko, fondator brutărie.



Autorităţile ucrainene au anunţat joi că cel puţin trei civili au fost ucişi şi 14 răniţi în urma bombardamentelor în toată ţara. Armata rusă a tras peste noapte cu drone şi rachete în opt regiuni din sud-estul Ucrainei.