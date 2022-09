În timp ce ONU nu recunoaşte pretinsul plebiscit organizat de Rusia, separatiştii din Doneţk anunţă victorie

Aşa zisă comisie electorală centrală a nerecunoscutei Republici Populare Doneţk a anunţat după încheierea numărării buletinelelor de vot că pentru anexarea la Rusia s-ar fi pronunţat aproape 99 la sută dintre alegători, anunţă agenţiile de presă ruse.



În consecinţă, la mai bine de jumătate de an de la începutul invaziei ruse în Ucraina, cele patru regiuni ucrainene: Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson, în care s-au organizat pretinsul plebiscit ar susţine anexarea teritoriilor. Între timp, Ucrainenii care nu sunt de accord cu aceste jocuri ale Kremlinului, au hotărât să-şi abandoneze casele pentru a ajunge în zone controlate de Kiev.



„Personal, nu cred că referendumurile ar avea un fundament legal. E ca şi cum ai forţa oamenii să spună ceva sub ameninţarea armelor”;



„Din cauza că au organizat referendumuri am decis să plecăm în grabă”, spun oamenii.



Potrivit unor surse, teritoriile ocupate împreună cu Crimeea vor forma o nouă regiune în componeţa Federaţiei Ruse, care ar urma să fie administrată de fostul viceprim-ministru rus, Dmitri Rogozin. Comunitatea internaţională şi occidentul au declarat ilegale pretinsele referendumuri, organizate în condiţii de agresiune şi război.



„SUA şi multe alte ţări au anuţat deja foarte clar: Nu o vom face! Sub nici-o formă nu vom recunoaşte vreodată anexarea teritoriului ucrainean de către Rusia”, afirmă Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken.



Adjunctul secretarului general al ONU pentru afaceri politice Rosemary DiCarlo a reiterat, la o reuniune a Consiliului de Securitate, sprijinul Naţiunilor Unite pentru „integritatea teritorială a Ucrainei”, în cadrul „graniţelor sale recunoscute”.