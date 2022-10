În urma bombardamentelor, oamenii din regiunea Harkov se pregătesc de iernat în subsoluri

Oamenii din Staryi Saltiv trăiesc fără electricitate, apă şi gaz din aprilie. De la începutul războiului Maria Saukhina, în vârstă de 81 de ani a stat în subsol, iar după eliberarea localităţii şi-a găsit casa în ruine. Plânge în fiecare zi, ştiind că toate bunurile agosnisite de-o viaţă au fost distruse.



„Plâng în fiecare zi. În fiecare zi mă rog Domnului să fie bine. Au ars atâtea lucruri importante. Nu am nimic”, spune Maria Saukhina, locuitoare oraşul Staryi Saltiv.



Iar Natalia Berezhna susţine că este prea frig pentru a dormi în apartamentul cu geamurile sparte. Aşa că trăieşte într-un subsol cu vecinii ei.



„Copiii au plecat cu toţii. Nu ai unde locui. Şcoala a fost distrusă, grădiniţa a fost distrusă. Aici locuiau copii. Am făcut totul pentru viaţa noastră. Acum nu mai avem nimic”, afirmă Natalia Berezhna, locuitoare oraşului Staryi Saltiv.



Localitatea Staryi Saltiv a fost două luni sub controlul total Rusiei şi după ce a fost recucerit de forţele ucrainene în mai, a fost o ţintă regulată de bombardamente până în septembrie.