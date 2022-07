Sursa imaginii: Digi24 Postat de: Bogdan Nigai

Share Tweet Share

Incendii în Europa: Mai mulţi oameni au rămas fără case

Milioane de oameni din toată Europa sunt afectaţi de caniculă extremă, iar în urma incendiilor de vegetaţie oamenii au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele. Experţii în schimbări climatice avertizează că astfel de episoade se pot repeta la fiecare trei ani, dacă emisiile de dioxid de carbon nu vor fi reduse. Mulţi oameni din Franţa, Spania, Portugalia, Grecia au fost nevoiţi să-şi părăsească casele, iar la întoarcere au găsit numai ruine, informează Moldova 1.

La mai puţin de o săptămână, insula spaniolă Tenerife este din nou în flăcări. Pentru a stinge incendiul au intervenit zeci de echipe de salvatori terestre, dar şi echipaje aeriene. Focul a mistuit deja peste 60 de hectare de păduri. Potrivit pompierilor, prioritatea principală ţine de împiedicarea răspândiri incendiului în zonele în care accesul este limitat.



Incendiul din Murça, nordul Portugaliei, a provocat pagube enorme. Timp de patru zile salvatori au luptat pentru a stinge flăcările. Focul a distrus peste 12.000 de hectare de culturi agricole.



„Încă nu ştim ce pagube avem, am avut 400 de stupi de albini, nu ştiu dacă mai sunt în viaţă. A fost munca noastră din acest an, este o mare tragedie nu ştiu, abia luni o să vadă soţul meu stupii care au mai rămas.”

„În pădure este o tăcere enormă. Nu se mai văd animale, nu putem vedea natura. A fost un iad adevărat. Am rămas fără nimic”, mărturisesc oamenii.



Deşi majoritatea incendiilor din jurul Atenei au fost stinse, elicopterele şi avioanele continuă să lucreze pentru a reduce riscurile de reapariţie a focarelor. Oamenii au fost nevoiţi să-şi părăsească casele, iar când s-au întors au găsit doar cenuşă.



„Casa este distrusă. Nu îmi dau seama încă ce s-a întâmplat”.

„Erau peste tot incendii. Lângă noi focul era din ce în ce mai mare. Am încercat să ne salvăm casa, este cel mai important lucru pentru noi”, povestesc sinistraţii.



Şi în România meteorologii au actualizat avertizările de caniculă. Codul portocaliu de căldură va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius.



În schimb, în Marea Britanie, temperaturile au mai scăzut, după maximele istorice de 40,3 grade Celsius înregistrate la început de săptămână.