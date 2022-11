India, învăluită de smog: Nivelul de poluare depăşeşte norma de zeci de ori

Ceaţa densa a învăluit monumentele şi clădirile din New Delhi şi din împrejurimi, iar la câţiva metri nu mai poţi vedea nimic. Metropola este acoperită de un nor de smog, care poate pune viaţa în pericol dacă este inhalat. Indicele de calitate a aerului a ajuns să fie inclus în categoriile „sever” şi „periculos”. Mai mulţi oameni s-au plâns din cauza unor dificultăţi de respiraţie şi iritaţii la nivelul ochilor, nasului şi gâtului.

„Din cauza poluării mă dor ochii şi respir cu greu. Sunt multe probleme, mai ales dimineaţa. Din cauza poluării este greu să conduci”.

„Ochii mei sunt iritaţi, lăcrimează. Este periculos. Îmi fac griji şi pentru copil”.

„Simt că dacă aş sta aici o lună, aş ajunge la spital, cu siguranţă. Mulţi oameni, în special cei care suferă de astm bronşic, ar putea avea probleme grave de respiraţie”, spun oamenii.

Autorităţile au închis fabricile şi şantierele de construcţii, au restricţionat circulaţia vehiculelor cu motorină şi au instalat stropitoare cu apă pentru a controla ceaţa şi smogul. Şcolile primare vor fi închise.

„În zilele următoare vom lua toate măsurile necesare pentru a ţine situaţia sub control. De mâine închidem şcolile primare din New Delhi. De asemenea, închidem activităţile în aer liber pentru toţi elevii începând din clasa a V-a”, a declarat primarul de New Delhi, Arvind Kejriwal.

Decizia privind închiderea şcolilor a fost luată sub presiunea părinţilor şi a activiştilor de mediu. Oraşul New Delhi, care are peste 20 de milioane de locuitori, este, totodată, şi cea mai poluată capitală a lumii. Metropola indiană este afectată de smog în fiecare iarnă, întrucât aerul rece captează praful din construcţii, emisiile de gaze ale vehiculelor şi fumul rezultat din arderea reziduurilor agricole.