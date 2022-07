Sursa imaginii: digi24.ro Postat de: Cornelia Stefoglu

Inundaţii în Australia: mii de locuitori sunt îndemnaţi să îşi evacueze casele

Mii de locuitori din Sydney au fost îndemnaţi să-şi evacueze casele luni, în a treia zi de ploi torenţiale, în timp ce râurile deversate au acoperit zone întregi şi torenţi de apă au scăpat din principalul baraj al celei mai mari metropole a Australiei, notează AFP.

„Am vazut râurile crescând rapid, mult mai repede decât era de aşteptat", a comentat pentru postul naţional ABC responsabilul serviciilor de stat de urgenţă ale statului New South Wales, Ashley Sullivan.



Aproximativ 32.000 de persoane au primit un ordin sau un avertisment de evacuare în statul New South Wales, a declarat el.



Australia este deosebit de afectată de schimbările climatice şi se confruntă frecvent cu episoade de secetă, incendii de vegetaţie devastatoare şi inundaţii repetate şi tot mai intense.



În unele regiuni, apele ar putea depăşi nivelurile atinse în cursul inundaţiilor catastrofale care au avut loc pe coasta de est în ultimii doi ani, a mai spus Ashley Sullivan.



Serviciile de salvare au declarat că au salvat aproximativ 20 de persoane în ultimele 12 ore, majoritatea aflate în maşini pe drumuri inundate din New South Wales.



Luni dimineaţă, apele râului, de un maro noroios, transformaseră o vastă întindere de pamânt într-un lac în suburbia Camden, la sud-vest de Sydney.



La televizor, imaginile au arătat drumuri care au dispărut sub ape şi rulote în apă, dintre care cel puţin una răsturnată pe o parte.



Cantităţi mari de apă au ţâşnit din barajul Warragamba, sub presiune, care alimentează majoritatea oraşului cu apa potabilă.



Odată cu încălzirea planetei, atmosfera Terrei conţine tot mai mulţi vapori de apă, care duc la o creştere a riscului de producere a unor precipitaţii puternice, au explicat oamenii de ştiinţă. Astfel de ploi abundente, asociate cu alţi factori, precum amenajarea teritoriului, favorizează inundaţiile.



În martie, inundaţiile cauzate de furtuni puternice au devastat partea de vest a oraşului Sydney şi au provocat 20 de decese.