Sursa imaginii: simbol Postat de: Eliza Mihalache

Share Tweet Share

Inundaţii în SUA: Opt persoane au murit, iar zeci de mii de locuitori au rămas fără electricitate şi apă (VIDEO)

Inundaţii devastatoare în SUA, în timp ce unele dintre state şi o bună parte a Europei luptă cu incendiile de vegetaţie. Autorităţile au declarat stare de urgenţă. Numeroase drumuri au fost inundate, iar sute de vehicule s-au pomenit prinse sau luate de apele noroioase. Au fost anunţate oficial şi primele decese provocate de stihie. Potrivit guvernatorului statului Kentucky, acestea ar putea fi cele mai grave inundaţii din istoria recentă, informează Moldova 1.



Fenomenele extreme fac prăpăd peste ocean. Ploile torenţiale au ucis cel puţin opt oameni în statul american Kentucky, iar autorităţile se tem că bilanţul va continua să crească. Transportul rutier în regiune a fost total perturbat, mai multe case şi drumuri au fost spălate de viitură.



„Există o mulţime de oameni în estul Kentucky care stau pe acoperişuri şi aşteaptă să fie salvaţi. Avem numeroşi cetăţeni care la moment nu sunt de găsit. Şi sunt aproape sigur că în actuala situaţie e mare probabilitatea să-i pierdem pe unii dintre ei. Vom face însă tot ce putem pentru a ajuta cât mai mulţi oameni posibil”, a relatat guvernatorul Kentucky, Andy Beshear.



Patru elicoptere ale Gărzii Naţionale, precum şi bărci semirigide au fost trimise pentru a participa la operaţiunile de salvare. Numărul total al persoanelor date dispărute nu este cunoscut deocamdată. Oamenii se declară neputincioşi în faţa capriciilor naturii.



„Nu poţi face nimic cu adevărat, dar ne bucurăm că măcar am putut scăpa cu viaţă”.



„Am cumpărat împreună cu mama acea casă şi mi-ar părea rău să o pierd. Simt că nu o vom putea salva”.



„Am mers până la uşa acelei case pe care o vedeţi, pentru că mama mea locuieşte acolo şi are Parkinson. Ne făceam griji pentru ea şi am decis să o aducem sus. Am reuşit să facem asta până a fi inundată depresiunea”.



Zeci de mii de locuitori au rămas fără electricitate şi apă curentă. Tot din cauza precipitaţiilor abundente, şi în Arizona şi vestul statului Virginia este un adevărat dezastru natural, iar riscul producerii de noi inundaţii se va menţine, deoarece, potrivit meteorologilor, ploile vor continua să cadă astăzi în mai multe regiuni.