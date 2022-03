Israelul începe să se redeschidă, în timp ce vaccinările anti-COVID-19 se apropie de 50%

În timp ce magazinele erau deschise tuturor, accesul la locuri de agrement, precum săli de sport şi teatre, este limitat la vaccinaţi sau cei care s-au recuperat după boală cu o presupusă imunitate, aşa-numitul „Paşaport verde" afişat într-o aplicaţie specială a Ministerului Sănătăţii.



Măsurile de distanţare socială sunt încă în vigoare. Dansul este interzis în sălile de banchet şi sinagogilor, moscheilor sau bisericilor li s-a cerut să-şi înjumătăţească numărul normal de credincioşi.



La exact un an după primul caz de Coronavirus înregistrat în Israel, relaxarea măsurilor anti-COVID-19 duminică face parte dintr-un plan al guvernului de a deschide economia mai larg luna viitoare, când prim-ministrul Benjamin Netanyahu se pregăteşte pentru realegere.



Israelul a administrat cel puţin o doză de vaccin Pfizer Inc. la peste 45% din populaţia sa de nouă milioane de locuitori, potrivit Ministerului Sănătăţii. Infecţiile cu COVID-19 s-au redus cu 95,8% după rapel, arată datele ministerului.



Ţara a înregistrat peste 740.000 de cazuri şi 5.500 de decese din cauza bolii, în timp ce guvernul Netanyahu a fost criticat pentru aplicarea uneori nejustificată a trei lockdown-uri naţionale. Acesta a promis că nu va fi un al patrulea.



Şcolile elementare şi elevii din ultimii doi ani de liceu au participat duminică la cursuri în oraşele israeliene care au rata de contagiune sub control. Şcolile medii urmează să reînceapă cursurile luna viitoare, după aproape un an de învăţământ la distanţă.