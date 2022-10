Sursa imaginii: news.ro Postat de: Carolina Străjescu

Jens Stoltenberg: Un atac asupra infrastructurii NATO ar genera un răspuns ferm

Orice atac asupra infrastructurii critice pentru alianţa militară NATO ar declanşa un "răspuns unit şi ferm", a declarat marţi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-o conferinţă de presă susţinută în ajunul unei reuniuni de la Bruxelles a miniştrilor apărării din statele membre NATO, transmite Reuters, citată de Rador.

Stoltenberg a declarat că aliaţii din NATO îşi sporesc securitatea în jurul instalaţiilor cheie după atacurile asupra gazoductelor de sub Marea Baltică. Încă nu este clar cine s-a aflat în spatele avarierii conductelor.



Totodată, Secretarul general al NATO a declarat că "Ucraina are iniţiativa" în războiul cu Rusia, iar alianţa de apărare occidentală va fi alături de Kiev atât timp cât va fi nevoie.



„În timp ce Rusia recurge din ce în ce mai mult la atacuri oribile şi fără discriminare asupra civililor şi a infrastructurii critice, preşedintele Putin eşuează în Ucraina", a declarat dl Stoltenberg.



El a mai spus că NATO va organiza exerciţiul său anual de descurajare nucleară săptămâna viitoare şi că monitorizează îndeaproape forţele nucleare ale Rusiei.



„Nu am văzut nicio schimbare în postura Rusiei, dar rămânem vigilenţi", a adăugat dl Stoltenberg.