Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

Jurişti şi experţi în drept lansează Institutul Justiţiei Constituţionale

Respectarea prevederilor Constituţiei şi supremaţiei legii sunt obiectivele de bază ale Institutului Justiţiei Constituţionale. Asociaţia a fost lansată de un grup de jurişti notorii, experţi în drept şi constituţionalişti din Republica Moldova. Membrii asociaţiei îşi propun să vină cu expertiză în domeniul dreptului, să consolideze comunitatea juriştilor din Republica Moldova şi să promoveze interesele naţionale ale ţării, astfel contribuind la ridicarea nivelului de încredere a cetăţenilor în actul justiţiei.

Ex-preşedintele Curţii Constituţionale, Victor Puşcaş, a precizat într-o conferinţă de presă la IPN că asociaţia „Institutul Justiţiei Constituţionale”, este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate. Prioritatea Institutului este ridicarea nivelului de încredere a cetăţenilor în justiţia din Republica Moldova prin ridicarea calităţii actului justiţiei.



„Institutul nu are scopuri politice şi nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie publică. Nu foloseşte resurse financiare sau proprietatea pentru finanţarea acestora. Activitatea Institutului are un caracter transparent şi public. Institutul promovează în activitatea sa valorile constituţionale şi interesele naţionale, valorile democraţiei şi ale statului de drept, parteneriatul şi colaborarea deschisă cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare”, a spus ex-preşedintele Curţii Constituţionale, Victor Puşcaş.



Pentru a-şi realiza obiectivele, Institutul Justiţiei Constituţionale va desfăşura evenimente publice cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, va promova principiile, normele şi valorile constituţionale: seminare, conferinţe, întruniri, lecţii publice, mese rotunde, webinare.



„Primul nostru scop este apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, intereselor societăţii şi Republicii Moldova. Al doilea scop este apărarea principiilor, valorilor şi normelor constituţionale. Al treilea scop este promovarea dezvoltării statului de drept şi a statalităţii Republicii Moldova. Ne propunem promovarea intereselor naţionale şi asigurarea unei justiţii veritabile”, a punctat Victor Puşcaş.



„Pentru a consolida un stat de drept, ştiinţa trebuie pusă în capul mesei. Iată de ce unul dintre principalele obiective ale Institutului Justiţiei Constituţionale va fi lupta pentru reîntoarcerea în albia sa a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În toate ţările din lume sunt academii de ştiinţe, a fost şi la noi, dar acum este distrusă. A fost săvârşită o crimă. Subiectul reîntoarcerii Academiei de Ştiinţe trebuie supus unui referendum republican ”, a spus doctorul în drept, Gheorghe Costachi.



„Constituţia ne oferă posibilitatea de a consolida societatea, de a conlucra în interesele societăţii. În calitate de judecător, regret situaţia în care au ajuns organele de drept. Noi ne vom expune şi cu referire la rolul mass-media. Mass-media nu este puterea a patra, este mai sus de atât. Ea trebuie să fie mecanismul de activitate a societăţii civile. Noi ne vom expune asupra rolului ce –i revine fiecărei puteri în stat şi vom depune eforturi ca să consolidăm aceste forţe”, a spus judecătorul constituţional, Petru Railean.



Institutul este condus de un Consiliu format din experţi în dreptul naţional printre care: Victor Puşcaş, doctor în drept, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale, Stanislav Pavlovschi, ex-judecător la CEDO, Petru Railean, doctor în drept, ex-judecător constituţional, Veaceslav Zaporojan, doctor în drept, ex-judecător constituţional, Dumitru Pulbere, ex -preşedinte al Curţii Constituţionale etc.



Notă: Agenţia IPN oferă dreptul la replică persoanelor care se consideră vizate în ştirile realizate de pe declaraţiile organizatorilor prezentei conferinţe de presă, inclusiv prin facilitarea organizării altei conferinţe de presă în condiţii similare.