Jurnalista Marina Ovsianikova, acuzată de trădare, a decis să nu părăsească Rusia (VIDEO)

La aproape o săptămână de la protest, Marina Ovsianicova este încolţită din toate părţile inclusiv de fostul său şef Kirill Kleimionov, care într-o intervenţie televizată a venit cu acuzaţii şi calificative negative la adresa acesteia.



„După informaţiile noastre, cu puţin timp înaintea gestului, Marina Ovseanikova a vorbit cu reprezentaţii Ambasadei Marii Britanii. Nu cu centrul de vize, ci cu lucrătorii Ambasadei”, spune Kiril Kleimionov, şef Departament ştiri.



În ciuda riscurilor, într-un interviu oferit pentru postul naţional francez, jurnalista a spus că nu vrea să părăsească Rusia.



„A fost un impuls, am fugit în biroul meu, unde era posterul, după care am plecat în studio şi am derulat afişul în spatele prezentatorului. Până în ultima clipa nu am crezut ca pot sa o fac, nu am crezut că cineva va vedea efortul meu”, a declarant Marina Ovsianicova, jurnalistă.



Sunt doar o rusoaică care a decis să-şi exprime poziţia civică. Ziua de astăzi s-a încheiat. Totul este în regulă, copiii mei sunt bine, dar nu îmi fac planuri pentru viitor.



Amintim că în data de14 martie, Marina Ovsianikova a intrat, în direct, în timpul principalului buletin de ştiri, purtând o pancartă antirăzboi. Ulterior, jurnalista a fost reţinută şi mai multe ore nu s-a ştiut nimic despre ea, curajul ei a atras atenţia întregii lumi. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zeleski, i-a mulţumit, iar cel al Franţei, Emmanuel Macron s-a oferit să-i acorde azil politic.