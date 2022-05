Klaus Iohannis: Republica Moldova are nevoie de asistenţă financiară în contextul crizei refugiaţilor

Klaus Iohannis a mai declarat că România susţine sancţiunile adoptate de partenerii internaţionali împotriva Moscovei, menţionând că invazia Rusiei în Ucraina „a generat cea mai gravă criză de securitate din ultimele decenii, cu implicaţii multiple”.



„România susţine consolidarea ansamblului de sancţiuni adoptate la adresa Rusiei şi am pledat pentru continuarea coordonării cu partenerii şi aliaţii noştri în această direcţie. Totodată, am evidenţiat faptul că Republica Moldova are nevoie de asistenţă financiară directă, substanţială, atât pentru gestionarea fluxului de refugiaţi cu care se confruntă, cât şi pentru a-şi consolida securitatea energetică, finanţele publice şi pentru a implementa reformele ambiţioase pe care le-a asumat. România va găzdui la Bucureşti, împreună cu Germania şi Franţa, cea de-a doua ediţie a conferinţei platformei de sprijin pentru Moldova pentru a dezvolta angajamentele deja luate de statele participante şi am invitat Lituania să se implice”, a declarat Klaus Iohannis.



Amintim că prima ediţie a Conferinţei Platformei de Sprijin pentru Moldova, co-găzduită de Germania, Franţa şi România, a avut loc pe 5 aprilie la Berlin, unde a participat şi o delegaţie a Republicii Moldova condusă de prim-ministra Natalia Gavriliţa.



În cadrul conferinţei, statele participante au anunţat că vor susţine Republica Moldova cu un pachet financiar în valoare de aproximativ 660 de milioane de euro, care include asistenţă financiară directă pentru bugetul ţării, granturi şi credite concesionale orientate pe implementarea reformelor şi europenizarea ţării noastre.