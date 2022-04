Liderii occidentali condamnă masacrul din Ucraina şi anunţă sancţiuni mai dure

„Îngrozită de atrocităţile comise de armata rusă în Bucea şi în alte zone eliberate. Aceasta este realitatea crudă a crimelor de război ale lui Putin. Lumea trebuie să ştie ce se întâmplă. Trebuie impuse sancţiuni mai dure. Autorii crimelor şi comandanţii lor trebuie să ajungă în faţa justiţiei”, a notat pe Twitter Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European.



Preşedintele Consiliului European, Charles Michel a acuzat duminică armata rusă că a comis „atrocităţi” în regiunea ucraineană Kiev şi a cerut mai multe sancţiuni împotriva Moscovei, transmite AFP. „Şocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă în regiunea eliberată a Kievului”, a scris Charles Miche pe un contul de socializare.



Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a calificat într-o intervenţie la CNN crimele de la Bucea drept „o cruzime împotriva civililor cum nu s-a mai văzut în Europa de zeci de ani. Este îngrozitor şi absolut inacceptabil faptul că civili sunt luaţi ca ţintă şi ucişi. Asta doar subliniază importanţa faptului că acest război trebuie să se termine”, a afirmat Stoltenberg.



Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat îngrozită de ce s-a întâmplat în zonele Ucrainei din care s-au retras ruşii. „Îngrozită de relatările despre ororile de nedescris în zone din care se retrage Rusia. Este necesară urgent o anchetă independentă. Făptuitorii crimelor de război vor fi traşi la răspundere”, a notat Von der Leyen, citată de Agerpres.



Şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken spune că imaginile ucrainenilor masacraţi de armata rusă şi lăsaţi pe străzi în oraşul Bucha sunt ca un „pumn în stomac” şi că cei responsabili de aceste odioase crime de război trebuie să fie traşi la răspundere, relatează Reuters. Comentariile lui Blinken vin într-un interviu pentru CNN, duminică, la puţin timp după publicarea imaginilor cu civilii ucraineni ucişi de invadatorii ruşi după retragerea acestora din zona Kiev. „Cel mai important este să nu ne desensibilizăm la aceste imagini. Să nu normalizăm aceste lucruri. Aceasta este realitatea a ce se întâmplă în fiecare zi în care brutalitatea Rusiei împotriva Ucrainei continuă”, a spus Blinken.



Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a descris imaginile masacrului drept „intolerabile” şi a spus că Rusia va trebui să răspundă pentru aceste atrocităţi pe care le-a comis împotriva poporului ucrainean, conform BBC.



Cancelarul Germaniei a anunţat că aliaţii occidentali vor stabili noi sancţiuni împotriva Rusiei în următoarele zile, după atrocităţile comise de soldaţii ruşi pe care le-a calificat drept crime de război. „Vom decide noi măsuri între aliaţi în zilele următoare” a spus Olaf Scholz, duminică, la puţin timp după apariţia imaginilor şi clipurilor cu crimele odioase comise de invadatorii ruşi în regiunea Kiev. Putin şi „susţinătorii săi vor suferi consecinţele”, a promis Scholz, afirmând că „crimele împotriva civililor sunt crime de război”. „Vom continua să punem arme la dispoziţia Ucrainei astfel încât această ţară să se poată apăra împotriva invaziei ruseşti”, a mai declarat Scholz.



Preşedintele Klaus Iohannis a reacţionat duminică la masacrele descoperite în Ucraina şi spune ele sunt încă un argument că agresiunea ilegală a Rusiei are consecinţe „teribile, de nedescris”. Şeful statului cere ca cei responsabili să fie traşi la răspundere de justiţia internaţională. „Invazia rusă în Ucraina are consecinţe teribile. Imaginile din oraşele din Ucraina trebuie să fie un memento pentru întreaga lume că trebuie să oprim această agresiune ilegală şi că toţi cei găsiţi vinovaţi trebuie să plătească! Justiţia internaţională trebuie să prevaleze!”, a conchis preşedintele Klaus Iohannis.



Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a calificat drept un genocid crimele comise de invadatorii ruşi şi a spus că intenţia Federaţiei Ruse este exterminarea poporului ucrainean.



Rusia neagă că ar fi comis crime împotriva umanităţii în Ucraina şi califică imaginile greu de privit drept o provocare şi consider că e „o nouă înscenare a Kievului pentru media occidentale”, a scris ministerul apărării rus, citat de Reuters.