Liderii UE au convenit să sprijine în continuare Ucraina (VIDEO)

Liderii europeni încheie azi reuniunea informală de la Praga. Şefii de state şi guverne ale Uniunii Europene s-au înţeles să sprijine în continuare Ucraina şi să neutralizeze Rusia, care a pornit şi un război energetic împotriva întregii lumi. Liderii de la Bruxelles se concentrează pe reducerea preţurilor la gaze şi electricitate, relatează Moldova 1.



„Europa devenise prea dependentă energetic de Rusia care foloseşte resursele energetice drept o armă. Trebuie să oprim această dependenţă ca să fim suverani. Sunt bucuros că am discutat deschis propunerea preşedintei Comisiei Europene privind decuplarea preţului la gaze de preţul la electricitate. La fel am discutat despre emiterea unor noi certificate de emisie pentru a le reduce preţul”, a declarat prim-ministrul ceh, Petr Fiala.





„E important să rămânem uniţi, să sprijinim Ucraina şi financiar şi politic şi militar. La fel e important să fim hotărâţi în a condamna agresiunea Rusiei. Nu recunoaştem şi nu vom recunoaşte referendumurile simulate şi anexările ilegale. Desigur există efecte secundare şi consecinţe, criza energetică e o problemă importantă care trebuie abordată”, a menţionat şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel.



„Preţurile la energie au explodat, dar în ultimele şapte luni Rusia intenţionat şi sistematic a tăiat livrările de gaze către Uniunea Europeană. Însă am fost capabili să compensăm, ne-am umplut depozitele cu peste 90% şi acest lucru e foarte bun, am reuşit să găsim furnizori de încredere de gaz lichefiat şi de gaze prin conductă, de exemplu Norvegia şi Statele Unite, am reuşit să direcţionăm profiturile exagerate către cei vulnerabili”, a remarcat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



„Trebuie să scădem preţurile la energie. E o chestiune economică la fel cum e şi o chestiune de securitate. Evident, Rusia se joacă cu preţul gazelor, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi decizia lor de a reduce oferta de petrol e un răspuns clar la propunerea noastră de a plafona preţul, până acum piaţa petrolieră a fost dominată de oligopol şi acum vrem să limităm preţurile”, a spus Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell



Guvernele Uniunii Europene s-au înţeles recent să reducă cererea de energie în orele de vârf cu 5% în această iarnă. Piaţa de energie electrică va fi reglementată, veniturile producătorilor şi intermediarilor au fost plafonate la 180 de euro pentru un megawatt-oră. Uniunea Europeană a aprobat al optulea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei care prevede plafonarea preţului la petrolul rusesc transportat pe mare. Anterior, şefii de state şi guverne ajunseseră şi la un acord privind reducerea cererii de gaze.