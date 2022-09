Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Liderii UE condamnă anexarea ilegală a teritoriilor Ucrainei

Consiliul European a adoptat vineri o declaraţie comună prin care „respinge ferm şi condamnă fără echivoc anexarea ilegală de către Rusia a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson”. Preşedintele Klaus Iohannis afirmă că Uniunea Europeană, inclusiv România, „nu va recunoaşte niciodată referendumurile ilegale orchestrate de Rusia” şi anunţă continuarea sprijinului militar pentru Ucraina.

„Astăzi, am adoptat, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului European, o Declaraţie comună în care respingem ferm şi condamnăm fără echivoc anexarea ilegală de către Rusia a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson. Uniunea Europeană, inclusiv România, nu recunoaşte şi nu va recunoaşte niciodată referendumurile ilegale orchestrate de Rusia, prin încălcarea gravă a independenţei, a suveranităţii şi a integrităţii teritoriale ale Ucrainei. Cerem tuturor Statelor şi organizaţiilor internaţionale să respingă această anexare ilegală. Uniunea Europeană, inclusiv România, este ferm alături de Ucraina. Vom continua să oferim un puternic sprijin economic, militar, social şi financiar Ucrainei”, a declarat Klaus Iohannis vineri, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, care a publicat şi textul declaraţiei comune a liderilor UE.



Declaraţia Membrilor Consiliului European



„Respingem ferm şi condamnăm fără echivoc anexarea ilegală de către Rusia a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson. Subminând intenţionat ordinea internaţională bazată pe reguli şi încâlcând pe faţă dreptul fundamental al Ucrainei la independenţă, suveranitate şi integritate teritorială, principiile de bază consacrate în Carta ONU şi legile internaţionale, Rusia pune în pericol securitatea globală. Nu recunoaştem şi nu vom recunoaşte niciodată «referendumurile» ilegale pe care Rusia le-a orchestrat ca pretext pentru încălcarea incependenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, nici rezultatele lor falsificate şi ilegale. Nu vom recunoaşte niciodată această anexare ilegală Aceste decizii sunt nule şi goale de conţinut şi nu pot produce niciun efect legal. Crimeea, Herson, Zaporojie, Doneţk şi Lugansk aparţin Ucrainei.



Facem apel la toate statele şi organizaţiile internaţionale şi respingă fără echivoc această anexare ilegală. În faţa războiului de agresiune al Rusiei şi a ultimelor escaladări ale Moscovei, Uniunea Europeană rămâne în mod hotărât alături de Ucraina şi poporul ei. Sprijinul nostru pentru integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei este de neclintit. Ucraina îşi exercită dreptul legitim de a se apăra în faţa agresiunii ruse, de a recâştiga controlul deplin asupra teritoriului ei şi are dreptul de a elibera teritoriile ocupate în interiorul graniţelor internaţional recunoscute.



Ameninţările nucleare ale Kremlinului, mobilizarea militară, strategia de a prezenta în mod fals teritorii ale Ucrainei ca fiind ale Rusiei şi afirmaţiile că războiul are loc acum pe teritoriul Rusiei nu ne vor slăbi determinarea. Vom întări măsurile noastre restrictive împotriva acţiunilor ilegale ale Rusiei. Măsurile vor creşte presiunea asupra Rusiei de a încheia războiul de agresiune. Reiterăm că Uniunea Europeană rămâne ferm alături de Ucraina şi va continua să furnizeze un puternic sprijin economic, militar, social şi financiar pentru Ucraina atât timp cât va fi nevoie.”