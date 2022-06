Sursa imaginii: unian.net Postat de: Eliza Mihalache

Locuitorii din regiunea Cernigov povestesc, printre lacrimi, despre clipele de groază trăite în timpul ocupaţiei ruse (VIDEO)

În timp ce militarii ucraineni luptă pentru suveranitatea şi independenţa patriei lor în partea de est a ţării, oamenii din localităţile din preajma Kievului, eliberate de sub ocupaţia rusă, încearcă să uite de ororile trăite şi să revină la o viaţă normală. Povara amintirilor acelor momente tragice este însă una extrem de grea. O recunosc şi locuitorii unui sătuc din regiunea Cernigov, care au scăpat din infernul declanşat de invadatorii ruşi, relatează Moldova 1.

Localnicii din Iahidne, un sat care aparţine de comuna Ivanivka din regiunea Cernigov, povestesc, printre lacrimi, despre clipele de groază trăite în timpul ocupaţiei ruse din martie curent. Atunci, 300 de oameni au fost înghesuiţi într-o şcoală din sat şi ţinuţi ostatici până au venit apărătorii ucraineni.



„În aceste lăzi ei îşi păstrau obuzele. Noi le-am fost ostatici, scuturi umane, pentru că aveau aici multă tehnică blindată şi armament. Se temeau ca armata noastră să nu-i atace", a relatat Valentina Danilova.



Soldaţii ruşi au adunat băştinaşii în grupuri mici în data de pe 4 martie şi i-au ţinut închişi în subsolul instituţiei de învăţământ 26 de zile. Rareori le permiteau captivilor să vadă lumina zilei.



„Dormeam chiar aici jos, la pământ, împreună cu copiii. Ruşii ne-au percheziţionat să vadă dacă nu ascundem telefoane mobile. Ne avertizau că dacă găsesc unul, ne omoară”.



„Chiar dacă ne permiteau unora să ieşim, fie şi pentru a ne satisface nevoile fiziologice, trăgeau focuri de armă doar pentru a ne speria”.



Pentru a nu pierde contactul cu timpul, pe o uşă unde erau ţinuţi închişi, unul dintre locuitori făcea zilnic inscripţii. Femeia a avut grijă să scrie pe peretele de alături şi numele celor zece bătrâni care au murit în subsol, sufocaţi de insuficienţa de oxigen.



„Oamenii mureau de sufocare, nu puteau respira. Era insuportabil. Noaptea tinerii se rânduiau sub uşa de la intrare în subsol, pentru a putea lua o gură de aer”, a menţionat rezidenta, Valentina Şilo.



„Da, erau soldaţi foarte cruzi. Am încercat să ne ajutăm unii pe alţii, împărţeam totul, chiar şi medicamentele. Ne-am susţinut cât de bine am putut”, a conchis Ivan Polgui.



Oamenii din Iahidne au trăit un adevărat calvar dar într-un final se pot bucura de libertate. Chiar dacă localitatea lor a fost mutilată şi distrusă de bombardamente ei ştiu că o vor reconstrui şi cred în victoria forţelor armate ucrainene în acest război nedrept, declanşat de Federaţia Rusă.