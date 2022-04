Sursa imaginii: Postat de: trm.md

Share Tweet Share

Locuitorii oraşelor din Ucraina, transformate în ruine, au ieşit să facă ordine după bombardamente (VIDEO)

Pe timp de război, multe oraşe din Ucraina au fost transformate în ruine. În Harkov clădirile distruse pot fi observate la fiecare colţ. Zeci de oameni fac muncă de voluntariat pentru curăţarea oraşului.



Denis este şofer de taxi în Harkov. Alături de colegii săi, deja de trei săptămâni s-a mobilizat şi strânge ce-a mai rămas din clădirile distruse. Ca şi alţi bărbaţi, el renunţat la job şi se implică activ la salubrizarea oraşului.



„Singuri ne-am organizat. Având în vedere situaţia din oraşul nostru am decis să ajutăm. Am renunţat la postul de muncă, ne-am împărţit pe grupuri şi curăţim oraşul”, spune Denis.



Denis recunoaşte că muncă nu este deloc uşoară: „Este greu din punct de vedere moral şi fizic, mai ales când găseşti oameni morţi sau rămăşiţe. Mi-e dureros când mă gândesc că este o tragedie pentru o familie”.



Şi alţi oameni au ieşit să facă curat în urma bombardamentelor din Harkov. „Am văzut pe reţelele de socializare că mă pot alătura acţiunii. Sunt mulţi oameni aici care au venit să ajute. Lucrăm în casele distruse, dar şi parcuri”, spune Marina Şumarova.



Dacă unii au părăsit cartierul Svyatoshinsky din Kiev, alţi au rămas chiar dacă locuinţele lor au fost distruse. Cei care şi-au pierdut casa din cauza războiului spun că viaţa în oraşele ucrainene nu va fi niciodată aceeaşi.



„A avut loc o explozie puternică. Eu şi soţia mea dormeam. Fereastra a căzut peste ea. Am crezut că acoperişul s-a prăbuşit. Ne-am uitat afară şi am văzut că etajul cinci al clădirii ardea”, spune un localnic.



„Am rude doar la Kiev. Suntem pensionari, nu avem unde pleca. Aşa că rămânem aici”.



„Este foarte greu. Am rămas fără apartament. Am trăit toată viaţa şi la bătrâneţe am ajuns să-mi pierd casa”.



Unii locuitori s-au adăpostit într-un fost atelier de reparaţii de încălţăminte.



Locuitorii din Irpin continuă să fugă din oraş, după patru săptămâni de bombardamente. Ofiţerii de poliţie ucraineni patrulează zona, după ce a fost din nou capturată de forţele ruse la începutul acestei săptămâni.