Postat de: Carolina Străjescu

Lukaşenko propune încetarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina

Preşedintele Belarusului, Alexandr Lukaşenko, a propus oprirea conflictul militar dintre Rusia şi Ucraina, relatează Kommersant. Potrivit acestuia, abia după încetarea războiului are sens să fie desemnată partea care a avut dreptate şi cea care greşeşte.

„Ştim că este rău. Războiul este întotdeauna rău. Am spus recent că lumea este acum ocupată cu o problemă şi caută un răspuns la întrebarea «cine este de vină». Ascultaţi, apoi ne vom da seama cine este de vină. În fiecare zi mor oameni. Hai să oprim războiul şi să facem o înţelegere. Şi apoi ne vom da seama cine are dreptate şi cine greşeşte. Probabil, aceasta este o formulă normală”, a declarat Lukaşenko într-un interviu acordat NBC .



Preşedintele belarus consideră că este posibil să se ajungă la un acord privind conflictul din Ucraina în decurs de o săptămână. Cu toate acestea, potrivit lui, totul „depinde de SUA şi de Marea Britanie”.



Alexandr Lukaşenko a declarat că Rusia nu a cerut ţării sale să participe la conflictul militar. Conform acestuia, participarea Belarusului în conflict se limitează la ajutorarea refugiaţilor. „Dar noi nu am ucis pe nimeni acolo şi nu vom ucide pe nimeni”, a spus el.



La 10 octombrie, preşedinţii Belarusului şi Rusiei au convenit să desfăşoare un grup comun la „frontierele vestice ale statului Uniunii”. Numărul exact al trupelor ruseşti din teritoriile belaruse nu este precizat nici de partea belarusă, nici de Kremlin.



Lukaşenko a vorbit despre desfăşurarea a „peste o mie” de trupe ruseşti. Primele grupurile cu soldaţi din Rusia au sosit sâmbătă în Belarus.