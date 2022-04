Manifestaţii pro-ruse în mai multe oraşe din Germania

Duminică, în jur de 600 de persoane care purtau steaguri tricolore ruse s-au reunit în centrul oraşului Frankfurt sub cuvântul de ordine „împotriva urii şi hărţuirii”, a constatat corespondentul AFP. Demonstranţii s-au strâns mai întâi în apropierea cartierului bancar, unde s-a aflat în faţa unei contra-manifestaţii pro-Ucraina, cele două adunări fiind despărţite de un important cordon de poliţie.



Manifestaţia pro-rusă s-a pus în mişcare pentru a ajunge, potrivit organizatorilor, la cimitirul principal din oraş şi a depune flori la mormintele soldaţilor sovietici căzuţi. În fruntea cortegiului se putea citi pe un banner: „Adevăr şi diversitate de opinie în loc de propagandă”.



Sute de persoane s-au adunat şi la Hanovra, în nordul Germaniei, la apelul unor membri ai comunităţii rusofone, a indicat poliţia locală. Protestatarii pro-ruşi au organizat un convoi de maşini sub o supraveghere strictă din partea poliţiei, o contra-manifestaţie care a strâns 3.500 de participanţi sub sloganul „Susţineţi Ucraina!”, conform poliţei.



Sâmbătă au avut loc manifestaţii similare la Lübeck, cu 150 de participanţi, conform poliţiei, şi la Stuttgart.



Autorităţile germane sunt alarmate de un potenţial conflict ruso-ucrainean pe teritoriul Germaniei, unde trăiesc 1,2 milioane de persoane din Rusia şi 325.000 de ucraineni, cărora li s-au adăugat în ultima lună 316.000 de refugiaţi, scrie Hotnews.