Mărturiile locuitorilor din regiunea Harkov care revin la casele lor

Locuinţa lui Andriy Opryshko, de 56 de ani, a fost distrusă de obuze. Bărbatul susţine că va încerca până la începutul ierni să o repare, pentru că îşi doreşte să revină acasă.



„Bucătăria noastră era aici. Obuzul a lovit exact în această parte. A zburat din partea Rusiei. Acum, după ce casa a fost distrusă, trăiesc în acest şopron. Este singurul lucru care a rămas intact. Am reuşit să construiesc o sobă”, afirmă Andriy Opryshko.



Mai multe atacuri cu rachete au avut loc şi în Sloviansk şi Kramatorsk din regiunea Doneţk, distrugând o casă şi zone industriale. Autorităţile nu au raportat victime sau răniţi. Încă în stare de şoc, Valentina Bondarenko şi-a pus mâinile în cap şi a plâns în timp ce stătea în faţa casei ei, care a fost distrusă de obuze.



„Stăteam chiar în grădină, chiar acolo. Am căzut la pământ, m-am împiedicat. Nu înţelegeam ce se întâmplă. Am văzut cum zboară bucăţi din casă şi am început să fug. A explodat chiar lângă noi şi a distrus totul. Nu mai avem casă”, spune Valentina Bondarenko.



Între timp, experţii ONU prezenţi la centrală au raportat astăzi două explozii care au avut loc în apropierea unui canal ce transportă apă de la un rezervor către complexul de reactoare, pentru sistemul de răcire al centralei - un element esenţial pentru securitatea nucleară.