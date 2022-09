Mărturiile oamenilor după eliberarea oraşului Izium: „Am petrecut jumătate de an într-un subsol”

Din imagini se văd clădiri distruse, dar şi tancuri abandonate de armata rusă. Izolaţi timp de peste jumătate de an, locuitorii din Izium trăiesc în întuneric. Nu au electricitate, apă şi mâncare, dar în schimb fericiţi că sunt liberi.



„Suntem atât de fericiţi şi recunoscători că nu am fost uitaţi. Am petrecut jumătate de an într-un subsol. A fost îngrozitor. Am fost puternic bombardaţi. Oraşul este aproape făcut una cu pământul. Nu-ţi vine să crezi cât de uşuraţi suntem. Când am văzut soldaţii noştri venind. Eram nespuşi de bucuroşi”.



„Nu ştim nimic, am stat în subsol în tot acest timp. Nu aveam conexiunea cu ceea ce se întâmplă afară. Doar auzeam bubuituri”.



„Fără servicii mobile, telefonul nu funcţiona, fără televizor, fără electricitate. Aşa am trăit de la ivadarea ruşilor”.



„Erau mulţi morţi pe străzi. Era foarte frig, iar după ce s-a încălzit i-am îngropat”.



Locuitorii oraşului Izium şi-au căutat rudele decedate în locul în pădurea în care au fost descoperite mai multe morminte iar lucrătorii serviciilor de urgenţă continuă să lucreze la dezgroparea cadavrelor, care până acum au fost în număr de sute, găsite după ce forţele ruse au fost alungate din regiune.



Cauzele deceselor încă nu au fost stabilite. O groapă comună, cu aproximativ 440 de cadavre a fost descoperită în oraşul ucrainean Izium din regiunea Harkov. Şeful poliţiei a declarat că unii dintre cei ucişi au fost împuşcaţi, iar alţii au murit în bombardamente.



În pofida dovezilor prezentate de autorităţile ucrainene, Kremlinul respinge orice acuzaţie şi a negat că forţele sale armate au comis crime de război împotriva civililor din Bucha şi alte localităţi ucrainene pe care le-au ocupat în primele faze ale războiului.