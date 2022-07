Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

Share Tweet Share

Mărturiile unei familii din Ucraina care a revenit la locul de baştină - Irpin. Ce au găsit acolo (VIDEO)

În timp ce linia frontului s-a mutat în Donbas, ucrainenii se întorc la casele lor din suburbiile Kievului. Trupele ruse continuă să ţină în tensiune populaţia civilă prin atacuri cu rachete şi de artilerie asupra oraşelor din interiorul ţării. În acelaşi timp, Kievul a lansat o nouă etapă de curăţare a instituţiilor de forţă de agenţi ai Rusiei. Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a demis pe şeful serviciului securităţii interne (SBU), Ivan Bakanov, şi pe procurorul general, Irina Venediktova. Ambii oficiali rămaşi fără funcţie sunt acuzaţi de „neexecutarea obligaţiilor oficiale", iar subalternii instituţiilor pe care le-a condus ar fi activat împotriva intereselor Ucrainei în teritoriile ocupate de ruşi, informează Moldova 1.



Familia Kagarlîţki s-a întors în Irpinul distrus de război. Deocamdată, Ievhen şi Mila locuiesc împreună cu fiul lor Vlad într-o garnitură de tren care găzduieşte şi alte peste 20 de familii. Vagoanele au fost reamenajate şi transformate în spaţiu bun de locuit, cu băi şi cu un restaurant unde iau gratuit masa de trei ori pe zi. Familia nu are unde merge în altă parte, şi-au găsit casa în ruine şi pe pisica Alisa, adăpostită acolo.



Familia Kagarlîţki a plecat practic în ultimul moment, înainte ca armata rusă să ocupe Irpinul. „Săpam dărâmături, îi scoteam pe răniţi, toate odată. A fost un atac aviatic, imediat după două, trei minute, am fugit încolo şi am început să-i salvăm pe oameni”, îşi aminteşte bărbatul.



„Noi am plecat chiar pe patru martie, în ultima zi când se putea de plecat cu maşina proprie. Pe urmă, în ziua următoare, comunicaţiile au fost tăiate, tancurile erau deja în Irpin. Noi am riscat şi ne-am pornit cu maşina”, spune Mila Kagarlîţka.

„Da, aş vrea foarte mult să mă întorc la şcoală, acolo-s prietenii mei. Prietenul meu Timur a rămas în Irpin tot timpul ăsta”, a adăugat fiul lor Vlad.



În aprilie, trupele ruse s-au retras din regiunea Kievului şi au fost repoziţionate în Donbas unde se dau luptele cele mai grele. După o pauză operativă, armata rusă reia ofensiva în Doneţk asupra oraşelor Slaviansk, Kramatorsk şi Bahmut. Totuşi în ultimele zile, a continuat bombardarea zonelor civile.



Preşedintele Zelenski a anunţat demiterea procurorului general, Irina Venediktova şi pe şeful Serviciului de Securitate, Ivan Bakanov, pentru că nu şi-ar fi făcut bine treaba. Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a lansat un nou val de curăţare a structurilor de agenţi ai Rusiei. „Până azi, au fost deschise 651 de procese penale privind trădarea de patrie şi colaboraţionism pe angajaţi ai procuraturii, agenţii de investigaţie şi altor instituţii de forţă. În 98 de cazuri penale, persoane importante au primit învinuirea”, a declarat preşedintele ucrainean.



Zelenski a mai anunţat despre trădarea lui Oleg Kulinici, fost şef al direcţiei de securitate pentru Crimeea. Acesta fusese demis în martie, iar acum a fost stabilită complicitatea sa cu serviciile ruse.