Mesajul soldaţilor ruşi luaţi prizonieri în Ucraina: „Eu nu ştiam unde vin” /VIDEO/

„ - Ne-au minţit că venim să ne apărăm dar, din contra, noi am venit să omorâm oameni paşnici, femei, bătrâni, copii. - Vanea, ce tot vorbeşti. O să vă lase să plecaţi acasă? - Nu ştiu, dar sper. Vă cuprind. Vă iubesc foarte mult”.

„ - Sunt pe teritoriul Ucrainei, în prizonierat, totul e bine. - Ce? Sunt pe teritoriul Ucrainei, am ajuns în prizonierat. – Explică, te rog, ce faci acolo? - Se comportă frumos. Nu îţi face griji”.

„ - Cum aţi ajuns acolo? - Ne-au lăsat. - Cum v-au lăsat? – Obişnuit, sub pretextul unor aplicaţii militare ne-au dus în altă ţară şi ne-au abandonat” – sunt doar câteva dintre mesajele militarilor ruşi ajunşi prizonieri de război ai armatei ucrainene.

În dimineaţa zilei de marţi, 1 martie, autorităţile ucrainene au comunicat că de la începutul invaziei ruseşti peste 200 de soldaţi ruşi au fost capturaţi, iar aproximativ şase mii au fost omorâţi. Între timp, militarii ruşi care sunt prizonieri spun că nu ştiau unde merg şi că nu au avut alegere.

„Ne-au minţit. Ne-au spus că mergem la exerciţii în Belgorod”.

„Am predat telefoanele şi paşapoartele. Am urcat în unităţile de luptă şi ne-am pornit”.

„La graniţă am văzut soldaţii belaruşi care ne-au permis trecerea”.



„Nu am avut o altă alegere. Dacă refuzam să mergem să luptăm ne-ar fi judecat pentru trădare”.

„Nici nu am deschis focul. Ne-am predat imediat”.

„Ne-au minţit şi vor să ne facă carne de tun”.

„Nu m-am gândit că merg ca să omor pe cineva”.

„Ne trimit la război ca şi carne de tun. Îi omoară pe toţi, imediat”, declară militarii ruşi, prizonieri ai armatei Ucrainei.



De cealaltă parte, autorităţile de la Moscova nu au precizat până în prezent câţi soldaţi ruşi şi-au pierdut viaţa în timpul războiului din Ucraina. Într-un comunicat emis în data de 27 februarie, Ministerul Rus al Apărării precizează că printre militarii Federaţiei Ruse sunt răniţi şi morţi doar că, cităm: „pierderile noastre sunt cu mult mai puţine decât numărul naţionaliştilor neutralizaţi”.