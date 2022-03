Mii de oameni încearcă să fugă din oraşul ucrainean Irpin

Podul principal din Irpin, peste un râu cu acelaşi nume, a fost distrus, iar oamenii sunt nevoiţi să scape în condiţii dificile. Soldaţii ucraineni ajută locuitorii speriaţi să fugă, în timp ce pe fundal se aud explozii.

„În niciun film despre război nu am văzut ceea prin ce am trecut, casele din apropiere explodau. Noi ne-am rugat, iar Dumnezeu ne-a salvat viaţa”;

„M-am panicat enorm, mai ales noaptea. Aceste sunete, aşa cum le puteţi auzi acum, nu se compară cu cele care au fost noaptea asta, pentru că era lumină şi căldură, şi toată clădirea tremura, iar eu am stat în subsol jumătate din noapte”;

Bombardamentele asupra oraşului continuă, din cauza luptelor grele, Irpin a rămas fără apă, electricitate şi reţea.

„Ei împuşcă non-stop. Este foarte periculos să vii aici de la periferia Irpin-ului. Slavă Domnului că ne-au adus aici cu maşina, şi pe bătrâni la fel, pentru că nu ar fi putut ajunge împreună cu copilul. Am aşteptat până în ultimul moment, am sperat că vom putea rămâne, dar nu am mai putut răbda. Astăzi, în sfârşit, ne-am rupt. Nu există apă, electricitate, internet, conexiune”;

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul oraşului Irpin, Oleksandr Markuşîn, a declarat că soldaţii ruşi i-ar fi trimis un mesaj în care îl ameninţă şi îi propun să predea oraşul trupelor ruseşti. La rândul său, primarul a venit cu un răspuns: „Sunt surprins că aceşti monştri încă nu au înţeles - Irpin nu se lasă, Irpin nu se vinde, Irpin luptă! Am o contraofertă pentru ocupanţi să părăsească Irpin în 24 de ore şi să salveze vieţile şi sănătatea câtorva mii de recruţi ruşi, a căror mamă, soră, fiică, bunică şi parteneră îi aşteaptă acasă".