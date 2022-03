Ministerul ucrainean de Externe: O moschee din Mariupol a fost bombardată

„Moscheea Sultanului Suleiman Magnificul şi a soţiei sale Roxolana (Hurrem Sultan) din Mariupol a fost bombardată de invadatorii ruşi”, a declarat Ministerul de Externe într-o postare pe Twitter.

„Mai mult de 80 de adulţi şi copii se ascund acolo de bombardamente, inclusiv cetăţeni ai Turciei", adaugă ministerul.

Ministerul nu precizează dacă au fost persoane ucise sau rănite.

Ucraina a acuzat Rusia că refuză să permită oamenilor să iasă din Mariupol, unde blocada a lăsat sute de mii de persoane prinse în capcană. Rusia dă vina pe Ucraina pentru eşecul evacuării locuitorilor.



A mosque in the Ukrainian city of Mariupol, where more than 80 people including children were taking shelter, has been shelled by the Russian forces, Ukraine’s foreign ministry said on Saturday. “The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) pic.twitter.com/TnEE80Rf9W